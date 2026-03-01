الكويت : انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المناطق جراء الهجمات الإيرانية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المناطق جراء تعرض خطوط لشظايا مسيرات.

وأوضحت أن فرق الطوارئ المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الحادث، حيث تقوم حالياً بتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.

وأكدت أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزالان تحت السيطرة، وأن منظومتي انتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية، مع استمرار المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرارية الخدمات دون انقطاع.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجومًا مشتركا واسعا على إيران، أمس السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء هجوم على إيران، وقال “بدأنا قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران”.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل شنت هجوما استباقيا على إيران، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن جزءا من الغارات الأولى على إيران استهدف شخصيات كبيرة ويجري التحقق منها.