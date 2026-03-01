بنك القاهرة عمان
ايران تعلن إغراق ناقلة نفط في مضيق هرمز تجاهلت التحذيرات

ساعتين ago
ايران تعلن إغراق ناقلة نفط في مضيق هرمز تجاهلت التحذيرات

وطنا اليوم:أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي (IRIB)، اليوم الأحد، باستهداف ناقلة نفط حاولت العبور من مضيق هرمز من دون الالتزام بتحذيرات القوات الإيرانية.
وذكر التلفزيون أن ناقلة النفط التي تعرضت للهجوم في المضيق “تغرق”، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هويتها أو حجم الخسائر البشرية المحتملة.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني إغلاق مضيق هرمز، محذراً السفن من أن الطريق غير آمن في ظل الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وفق تقارير إعلامية.
وأظهرت بيانات تتبّع السفن في المضيق أن معظم السفن التجارية أوقفت حركتها على جانبي المضيق، باستثناء السفن الحربية الإيرانية والصينية.
واليوم، أعلنت مؤسسة “أسبيدس” الأوروبية، أن الحرس الثوري الإيراني أغلق مضيق هرمز، مشيرةً إلى تلقي سفن بثاً يفيد بعدم السماح لأي قطعة بحرية بالعبور.
بالتوازي، أفادت أربعة مصادر تجارية بتعليق بعض كبرى شركات النفط والتجارة شحنات الخام والوقود عبر المضيق، وسط استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول تنفيذي قوله إن السفن ستبقى في مواقعها لعدة أيام.
كما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز قد توقف.


