معلومات أمريكية وتنفيذ إسرائيلي .. تفاصيل عملية اغتيال المرشد الإيراني

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، اضطلعت بدور مهم قبل الهجوم على مقر المرشد وسط طهران.

ونقلت عن مصادر مطلعة على العملية لم تكشف هويتها، قولها إن وكالة الاستخبارات الأميركية تعقبت خامنئي لأشهر، وحصلت على معلومات حول أماكن تواجده وعاداته.

وعلمت الوكالة أن اجتماعا لكبار المسؤولين الإيرانيين كان مقررا عقده في مجمع مبان وسط طهران، صباح السبت، حيث سيكون خامنئي حاضرا.

وأضافت “نيويورك تايمز”، أن الولايات المتحدة وإسرائيل عدلتا توقيت هجماتهما على إيران بناء على تلك المعلومات، إذ كان من المخطط في الأصل تنفيذ الهجوم خلال الليل.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية لاحقا مقتل خامنئي، وهو ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنه سابقا.

واستنكر الحرس الثوري الإيراني في بيان “الفعل الإجرامي والإرهابي المنسوب إلى أميركا والكيان الصهيوني (الذي) يشكل انتهاكا صريحا للضوابط الدينية والأخلاقية والقانونية والأعراف الدولية”، مؤكدا أن “يد انتقام الشعب الإيراني لن تترك مرتكبي الجريمة بدون عقاب قاسٍ وحاسم ورادع”.

وأعلن التلفزيون الرسمي فترة حداد لمدة 40 يوما و7 أيام عطلة رسمية، عقب مقتل المرشد الأعلى الذي يتولى السلطة منذ عام 1989.

وقال مذيع التلفزيون: “باستشهاد المرشد الأعلى، لن يضيع مساره ومهمته ولن ينسيا. بل على العكس، سيستمران بمزيد من القوة والشغف”.