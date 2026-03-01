بنك القاهرة عمان
السفارة الأمريكية في الأردن تصدر تنبيها أمنيا وتدعو رعاياها للالتزام ببيوتهم

40 دقيقة ago
وطنا اليوم:أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن، يوم الأحد (1 مارس 2026)، تنبيها أمنيا عاجلا لكافة موظفيها ورعاياها، تدعوهم فيه إلى البقاء في أماكنهم وتجنب التوجه إلى مجمع السفارة في عمان نتيجة لاحتمال استهدافه.
وأكد التنبيه على ضرورة توخي الحذر الشديد وتجنب كافة المنشآت العسكرية، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وحددت السفارة مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يجب على الرعايا الأمريكيين اتباعها، وهي:
البحث عن مكان آمن: الالتزام بالمنازل أو مبان آمنة مع تأمين مخزون كاف من الطعام والماء والأدوية.
الابتعاد عن التجمعات: تجنب مواقع المظاهرات والتزام الهدوء مع متابعة وسائل الإعلام المحلية.
التواصل والتأهب: الحفاظ على شحن الهواتف والتواصل الدائم مع العائلة، ومتابعة حساب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (@NCSCMJordan).
التسجيل الأمني: ضرورة التسجيل في برنامج (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية الفورية.

ودعت السفارة في حال التعرض لخطر مباشر إلى الاتصال بالشرطة الأردنية على الرقم (911)، أو التواصل مع وحدة خدمات المواطنين الأمريكيين عبر الأرقام المخصصة للطوارئ سواء خلال ساعات العمل الرسمية أو خارجها، مشددة على أن السلامة الشخصية هي الأولوية القصوى في هذا التوقيت الحرج.


