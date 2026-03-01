المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط والاحتراف، مؤكدًا الاعتزاز بدورها في حماية سيادة الوطن وصون أمنه، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأشار الوزير في مداخلة عبر الإذاعة الأردنية الأحد، بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش التي تصادف الأول من آذار، إلى أن هذا القرار التاريخي، والذي اتخذه جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- عام 1956 أي منذ سبعين عاما، شكّل محطة مفصلية في مسيرة الدولة الأردنية الحديثة.

وتحدّث الوزير عن التطورات الإقليمية الحالية، قائلا إنه ومنذ بداية هذه التطورات تم تطبيق خطة إعلامية شاملة، لتقوم بالتعامل مع الأحداث وتزويد المواطنين بالمعلومات أولًا بأول، وبكل شفافية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام وسائر الجهات المختصة.

وشدد على أهمية عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المضللة، مبينًا أن الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة، وسيتم تطبيق القانون بحق كل من يسيء إلى الوطن أو يمس أمنه واستقراره.

وختم بالتأكيد أنّ الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية مسؤولية مشتركة، داعيًا الجميع إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددا على أن الأردن بقيادته وجيشه ومؤسساته قادر كما هو دائما على تجاوز التحديات والأزمات.

وقال إن الإذاعة الأردنية، والتي يصادف اليوم الأحد أيضا ذكرى تأسيسها هي الإذاعة الأم للمملكة الأردنية الهاشمية، وشكّلت على مدار عقود ركيزة أساسية للخطاب الوطني، كما أسهمت بدور ريادي في تعزيز الوعي العام والدفاع عن القضايا الوطنية، وخوض المعارك السياسية والإعلامية دفاعاً عن الأردن ومصالحه العليا.

وأضاف إن استذكار تاريخ الإذاعة يعكس حجم الدور الوطني والسياسي والإعلامي الكبير الذي قامت به، مشيداً باستمرارها على النهج المهني المسؤول في خدمة الوطن وقيادته.