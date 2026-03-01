مسقط: إصابة 4 باستهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

وطنا اليوم:أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، تعرض ناقلة نفط ترفع علم جمهورية بالاو للاستهداف قبالة سواحلها، مشيرة إلى إصابة 4 من أفراد طاقمها الذي تم إجلاؤه.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية “مركز الأمن البحري يعلن تعرض ناقلة النفط ’سكايلايت‘ SKYLIGHT وتحمل علم جمهورية بالاو للاستهداف، على بعد 5 أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم”.

وأوضحت الوكالة أنه تم إخلاء جميع طاقم الناقلة المكون من 20 شخصا، مشيرة إلى أن بينهم 15 شخصا يحملون الجنسية الهندية، و5 أشخاص من الجنسية الإيرانية.

وأشارت إلى أنه بحسب معلومات أولية عن “إصابات متفاوتة لأربعة من أفراد طاقم السفينة، تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم”.

وكانت الوكالة نقلت عن مصدر أمني، في وقت سابق الأحد، أن ميناء الدقم التجاري، الواقع جنوبي سلطنة عمان، تعرض لاستهداف بطائرتين مسيّرتين.

وقالت الوكالة إن إحدى المسيّرتين استهدفت سكن عمال متنقلا وأدت إلى إصابة وافد، بينما سقط حطام الأخرى في منطقة قرب خزانات الوقود من دون خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت سلطنة عمان إدانتها لهذا الاستهداف، مشيرة إلى إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما من شأنه المساس بسلامة البلاد وقاطنيها