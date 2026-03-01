ضربات صاروخية إيرانية تدفع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ

وطنا اليوم:كثفت إيران قصفها الصاروخي على مناطق إسرائيلية مختلفة منذ ساعات فجر اليوم الأحد، مما دفع ملايين الإسرائيليين للنزول إلى الملاجئ، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، في حين أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 15 شخصا جراء التدافع.

وأفادت صحيفة هآرتس بتسجيل 5 دفعات صاروخية إيرانية، خلال أقل من ساعة صباح اليوم، باتجاه وسط وجنوب إسرائيل، كما أعلنت صحيفة معاريف عن اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية 3 صواريخ باليستية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران، في حين دوّت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها.

من جانبها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار مجددا في النقب ومناطق عدة جنوب إسرائيل مضيفة أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب وأسدود وعسقلان والقدس بعد رصد صواريخ من إيران.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة العال الإسرائيلية إخراج كل الطائرات إلى خارج إسرائيل وإغلاق المجال الجوي بالكامل أمام الملاحة المدنية.

استهداف وزارة الدفاع

وأفاد مصدر بسماع دوّي صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل وغرب القدس تحذيرا من دفعة صواريخ إيرانية، في حين أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق إيران الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأكدت اعتراض صاروخ أُطلق باتجاه شمالي إسرائيل وإجلاء 3 مدنيين من موقع سقوط صاروخ وسط البلاد.

وأفادت القناة 12 عن سقوط صاروخ واحد على الأقل في الدفعة الصاروخية الأخيرة، فيما تحدثت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن سقوط أجزاء من صواريخ إيرانية بمنطقة القدس أشدها كان بمدينة بيت شيمش غرب القدس.

وقال موقع والا الإسرائيلي، فجر الأحد، إن القصف الصاروخي الإيراني الأخير على تل أبيب استهدف منطقة مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه) وسط المدينة.

من جهتها، قالت وكالة الأناضول إن موقع سقوط الصاروخ كان قريبا من مقر الوزارة، مشيرة إلى أن صاروخا واحدا على الأقل سقط في وسط المدينة، مما أسفر عن أضرار مادية في محيط المكان.

بدوره، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة تل نوف ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي ومجمع الصناعات الدفاعية بتل أبيب، ضمن هجومه على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

ومساء السبت، نقلت هيئة البث الرسمية عن مؤسسة الإسعاف قولها إن إسرائيلية قُتلت وأُصيب 20 آخرون جراء سقوط صاروخ وسط تل أبيب، أحدهم بجروح خطيرة، فيما تراوحت إصابات الباقين بين متوسطة وطفيفة.

يأتي ذلك وسط تعتيم تفرضه القيادة الإسرائيلية على حصيلة الخسائر جراء تداعيات الحرب على إيران.

وأمس السبت أطلقت إسرائيل والولايات المتحدة عملية عسكرية على إيران، سمّتها تل أبيب “زئير الأسد” بينما سمّتها واشنطن “الغضب الملحمي”، وردت عليها إيران بعملية “الوعد الصادق 4″.

وضربت العملية الإسرائيلية الأمريكية عشرات الأهداف في قلب العاصمة طهران ومدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج وتبريز الإيرانية، واستهدفت مسؤولين وشخصيات كبيرة.