بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

تعديل يجب شطبه بلا تردد; لماذا اقتطاع (1 %) من أجور العاملين بمهن خطرة.؟

3 ساعات ago
تعديل يجب شطبه بلا تردد; لماذا اقتطاع (1 %) من أجور العاملين بمهن خطرة.؟

الخبير موسى الصبيحي

أكثر ما أغضبني وآلمني في التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي أن يتم النص على اقتطاع (1%) من أجر المؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة كنسبة اشتراك إضافية، ما يشكّل قصفاً عشوائياً بالذخيرة الحيّة للعاملين في المهن الخطرة بدلاً من مكافأتهم وتحفيزهم وتمييزهم عن غيرهم، حتى بنسب الاقتطاع.!

لا أعلم ما الذي دفع إلى هذا التعديل الذي لا تُسوّغه شرائع الأرض ولا شرائع السماء. ولا أدري مَنْ صاحب هذا الفكرة الإبداعية العظيمة الذي لم يكتفِ بنسبة أل (1%) الإضافية التي تتحمّلها المنشأة (صاحب العمل) عن كل من يعمل لديها بمهنة خطرة، بل أضاف إليها “بعبقريته الفذّة” عبئاً جديداً على المؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة بنسبة (1%) إضافية تُقتطَع من أجره الخاضع للضمان، ما يشكّل ظلماً وإجحافاً غير مسبوق بحقه، وربما خنجراً مسموماً في خاصرة الحماية الاجتماعية.!

اشطبوا هذا التعديل أيها السادة الكرام، لا بل وأطالب بأن لا يتم الخصم من الراتب التقاعدي للمؤمّن عليهم العاملين في مهنة خطرة وتحميل كلفة الخصم إكتوارياً لأصحاب عملهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:19

احتمال انسحاب إيران من مونديال 2026 يفتح الباب أمام الإمارات أو العراق

11:59

روبيو يؤكد تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه

11:51

اعتماد التعليم عن بُعد حتى الأربعاء في الإمارات

11:46

شركات شحن كبرى تعلق عمليات سفنها في الخليج وقناة السويس

11:36

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

11:24

حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

11:20

الخضور يفوز بالمركز الاول ببطولة كرة تنس طاولة الرمضانية في مركز شباب مليح

11:17

وفيات الأحد 1 – 3 – 2026

11:09

تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط

10:56

إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة – الدورة الشتوية

10:52

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يختتمان مشروع توزيع التمور في الأردن

10:46

قرار تعريب قيادة الجيش العربي إرادةٌ سياديةٌ خالدةٌ وصناعةُ مجدٍ عسكريٍّ أردني

وفيات
وفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026