بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

ساعتين ago
بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وطنا اليوم – صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي أن القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم مع ٤٩ من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية.

وبين المصدر العسكري أنه جرى التصدي ل 13 صاروخا باليستياً بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية، فيما أسقطت مسيرات بعد التعامل معها.

وأوضح المصدر أن عملية التصدي اسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأهاب المصدر بالإخوة المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول مقاطع فيديو وأخبار غير دقيقة قد تثير القلق والذعر، مشدداً على أهمية التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة.


