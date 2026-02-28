بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

“الطيران المدني” تدعو المسافرين إلى التأكد من مواعيد الرحلات

3 ساعات ago
“الطيران المدني” تدعو المسافرين إلى التأكد من مواعيد الرحلات

وطنا اليوم _

دعت هيئة تنظيم الطيران المدني المسافرين ضرورة التواصل المباشر مع الجهات المعنية، لغايات الاستفسار عن مواعيد الرحلات والتأكد من جداول الإقلاع والهبوط.
وقالت الهيئة في بيان، إن الدعوة تأتي في إطار حرصها على مراقبة الخدمات المقدمة للمسافرين من قبل شركات الطيران، وضمان دقة المعلومات المتعلقة بحركة الملاحة الجوية.
وبينت أنها يمكن الاستفسار عن مواعيد الرحلات من خلال الاتصال على الخط الساخن وفقا للتفاصيل التالية:
– رحلات الملكية الأردنية / عبر رقم مركز الاتصال: 065100000
– رحلات شركات الطيران الأخرى عبر المطارات الأردنية، التواصل مع الخطوط الساخنة للمطارات المعنية: مطار الملكة علياء الدولي: 065002777، ومطار الملك الحسين الدولي – العقبة: 032034010، ومطار مدينة عمان – ماركا: 0798266699.
وأكدت الهيئة التزامها بمتابعة جميع ملاحظات المسافرين، وفي حال وجود أي شكوى، يرجى التواصل مع الخط الساخن الخاص بهيئة تنظيم الطيران المدني: رقم الشكاوى: 0799522502.
وأشارت إلى ضرورة اعتماد المصادر الرسمية فقط للحصول على معلومات الرحلات لضمان دقتها وتجنب أي تأخير أو إرباك في خطط السفر.
–(بترا)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
21:14

الملك وأمير دولة قطر يدينان الاعتداء على أراضي الأردن وقطر ودول عربية

20:57

تثبيت سعر الكاز وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل

20:54

الملك والرئيس المصري يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في المنطقة

20:50

الملك يتلقى اتصالا من المستشار الألماني ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة

20:44

الأمن العام: تعاملنا مع 54 بلاغاً لسقوط شظايا ونتج عنها أضرار مادية دون أية إصابات

20:41

القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية

20:14

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع “جذور” بالكرك

19:52

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو

19:44

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية

19:36

الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية

19:28

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

18:46

الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على السعودية

وفيات
وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026