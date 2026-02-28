“الطيران المدني” تدعو المسافرين إلى التأكد من مواعيد الرحلات

وطنا اليوم _

دعت هيئة تنظيم الطيران المدني المسافرين ضرورة التواصل المباشر مع الجهات المعنية، لغايات الاستفسار عن مواعيد الرحلات والتأكد من جداول الإقلاع والهبوط.

وقالت الهيئة في بيان، إن الدعوة تأتي في إطار حرصها على مراقبة الخدمات المقدمة للمسافرين من قبل شركات الطيران، وضمان دقة المعلومات المتعلقة بحركة الملاحة الجوية.

وبينت أنها يمكن الاستفسار عن مواعيد الرحلات من خلال الاتصال على الخط الساخن وفقا للتفاصيل التالية:

– رحلات الملكية الأردنية / عبر رقم مركز الاتصال: 065100000

– رحلات شركات الطيران الأخرى عبر المطارات الأردنية، التواصل مع الخطوط الساخنة للمطارات المعنية: مطار الملكة علياء الدولي: 065002777، ومطار الملك الحسين الدولي – العقبة: 032034010، ومطار مدينة عمان – ماركا: 0798266699.

وأكدت الهيئة التزامها بمتابعة جميع ملاحظات المسافرين، وفي حال وجود أي شكوى، يرجى التواصل مع الخط الساخن الخاص بهيئة تنظيم الطيران المدني: رقم الشكاوى: 0799522502.

وأشارت إلى ضرورة اعتماد المصادر الرسمية فقط للحصول على معلومات الرحلات لضمان دقتها وتجنب أي تأخير أو إرباك في خطط السفر.

–(بترا)