بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي لبحث التطورات الدائرة في الإقليم

3 ساعات ago
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي لبحث التطورات الدائرة في الإقليم

وطنا اليوم _

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وبحث الاتصال التطورات الدائرة في الإقليم، إذ أدان جلالة الملك الاعتداء على أراضي الأردن، مشددا على الاستمرار في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أمن المملكة وسيادتها.

وأعرب جلالة الملك عن تضامن الأردن المطلق مع الدول العربية الشقيقة ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أية اعتداءات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد واستخدام الحوار في خفض التوترات لتجنب توسع الصراع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
21:14

الملك وأمير دولة قطر يدينان الاعتداء على أراضي الأردن وقطر ودول عربية

20:57

تثبيت سعر الكاز وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل

20:54

الملك والرئيس المصري يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في المنطقة

20:50

الملك يتلقى اتصالا من المستشار الألماني ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة

20:44

الأمن العام: تعاملنا مع 54 بلاغاً لسقوط شظايا ونتج عنها أضرار مادية دون أية إصابات

20:41

القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية

20:14

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع “جذور” بالكرك

19:52

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو

19:44

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية

19:36

الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية

19:28

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

18:46

الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على السعودية

وفيات
وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026