الزرقاء: 19 إنذاراً و35 تنبيهاً لمنشآت غذائية منذ بداية رمضان

وطنا اليوم:في إطار حملة رقابية مكثفة تستهدف حماية صحة المواطنين وضمان سلامة المواد الغذائية والحلويات والعصائر الرمضانية المتداولة في الأسواق.

وقال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الإجراءات جاءت عقب تنفيذ 123 زيارة ميدانية، شملت مطاعم وبقالات ومولات ومخازن تموينية، حيث ركزت فرق التفتيش على التحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وسلامة التخزين، وصلاحية المنتجات المعروضة، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد على السلع الغذائية والمشروبات الرمضانية خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن كوادر لجنة السلامة العامة، وبالتعاون مع كوادر الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وقسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة الزرقاء، والبلديات، قامت بتوجيه 19 إنذاراً لمنشآت خالفت المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة، في حين جرى تنبيه 35 منشأة أخرى للتأكيد على تصويب أوضاعها والالتزام الكامل بالتعليمات المعمول بها.

وأكد، أن اللجنة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس معايير الرقابة الصحية، مشدداً على أن صحة المواطن وسلامة غذائه تمثلان أولوية قصوى لا تقبل المجاملة أو التهاون، مشيراً إلى أن جميع المنشآت مطالبة بتطبيق الاشتراطات الصحية بدقة ومسؤولية.

ولفت أبو قاعود إلى أن كوادر لجنة السلامة العامة تواصل عملها بنظام الورديات وعلى مدار الساعة، من خلال جولات تفتيشية ورقابية متواصلة، تعكس نهجاً استباقياً وحازماً في متابعة الأسواق وضبط المخالفات، بما يعزز الثقة بالإجراءات المتخذة ويكرس ثقافة الالتزام بالمعايير الصحية خلال شهر رمضان المبارك