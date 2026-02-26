الحكمة تسجل نمواً في إيرادات المجموعة وأرباحها وتعلن عن برنامج لإعادة شراء أسهم وتغييرات قيادية

وطنا اليوم: أعلنت “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي” (“الحكمة” أو “المجموعة”)، شركة الأدوية متعددة الجنسيات، اليوم نتائجها المالية المدققة للعام المنتهي في 31 كانون الأول 2025.

سجلت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 7% (6% بالعملة الثابتة) لتصل إلى 3.349 مليار دولار أمريكي، مقارنةً مع 3.127 مليار دولار أمريكي عام 2024؛ حيث حققت نمواً في المناطق الجغرافية الثلاث التي تعمل فيها، وهي أمريكا الشمالية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا.

وقال سعيد دروزة، الرئيس التنفيذي للحكمة: “لقد مكّننا الزخم القوي في قطاعي الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة وحكمة آر إكس، إلى جانب النمو في جميع مناطقنا الجغرافية، من تحقيق زيادة في إيرادات المجموعة وأرباحها بما يتماشى مع التوقعات، والحفاظ على هوامش مرنة. ورغم التحديات التي واجهها قطاع أدوية المحاقين، فإننا نعمل على تنفيذ خطوات واضحة ومدروسة لمعالجتها. ونحن واثقون بآفاق هذا القطاع على المدى الطويل”.

وأضاف: “ستمكّننا التغييرات القيادية التي نعلن عنها اليوم من مواجهة هذه التحديات وتنفيذ استراتيجية المجموعة بمرونة أكبر ومستوى أعلى من المساءلة. ولدعم ذلك، سأتنحى عن مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأركز بشكل كامل على مهامي رئيساً تنفيذياً. نحن واثقون من التوقعات التي وضعناها لعام 2026؛ حيث تستند إلى استمرار الزخم القوي في قطاعي الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة وحكمة آر إكس، وزيادة الاستثمار في قطاع أدوية المحاقين. وبالنظر إلى المستقبل، ينصب تركيزنا على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، وما أزال متفائلاً بالمستقبل وملتزماً بالعودة إلى الأداء المتفوق الذي نتطلع إليه نحن ومساهمونا. وانعكاساً لذلك، وبفضل قدرتنا القوية على توليد السيولة النقدية، عملنا على زيادة إجمالي توزيعات الأرباح بنسبة 5%، ونعلن عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، سيُنفّذ على مدار العام”.

خلال عام 2025، أطلقت الحكمة 84 منتجاً عبر أسواقها. وفي الولايات المتحدة، أطلقت منتج Tyzavan®، وهو كيس فانكومايسين جاهز للاستخدام ومستقر في درجة حرارة الغرفة ومحمي ببراءة اختراع، يُستخدم في علاج حالات الإنتان الحرجة في المستشفيات، كما حصلت على الموافقة وأطلقت أول منتج من البدائل الحيوية ustekinumab . وسجلت الحكمة نمواً بنسبة مزدوجة في قطاع أدوية المحاقين في أوروبا، مدفوعاً بالأسواق القائمة والجديدة على حد سواء.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واصلت الحكمة الطرح الناجح لأقراص palbociclib وأقراص dapagliflozin، مما عزز مكانتها في علاجات الأورام والسكري، على التوالي. كذلك، وقّعت 14 اتفاقية في المنطقة خلال عام 2025، ليصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة منذ عام 2023 إلى 43 اتفاقية مع 29 شريكاً، إضافةً إلى توسيع شراكتها مع Celltrion في المنطقة لتشمل ستة بدائل حيوية إضافية.

خلال عام 2025، أصبحت الحكمة أكبر شركة أدوية من حيث المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن كانت في المرتبة الثانية عام 2024 والخامسة عام 2020، كما احتلت المرتبة السابعة بين أكبر موردي الأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة، والثالثة بين أكبر موردي أدوية المحاقين الجنيسة من حيث الحجم. وفي أوروبا، التي تُعد أسرع مناطقها نمواً، تركز الحكمة استراتيجيتها على توريد الأدوية الأساسية، وأصبحت تتمتع بمكانة تنافسية قوية في عدد من الأدوية الأساسية المهمة عبر أكبر أسواقها الأوروبية.

تُبدي الحكمة ثقة كبيرة بأداء قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة وقدرته على تحقيق نمو قوي بصورة مستمرة والحفاظ على هوامش ربحية مرتفعة بانتظام. وفي الوقت ذاته، تمضي بنجاح في تحويل قطاع حكمة آر إكس، بما يعزز مرونته ويضيف فرص نمو جديدة واعدة تمكّنه من الحفاظ على هوامش جاذبة. أما في قطاع أدوية المحاقين، فتتخذ الحكمة الخطوات اللازمة لتعزيز الأعمال، من خلال تسريع وتيرة الاستثمار وإضافة قدرات في مجالات المبيعات والتسويق والتصنيع والبحث والتطوير وسلسلة التوريد وأعمال التصنيع التعاقدي. ومن خلال ذلك، تهدف الحكمة إلى تحقيق التوازن المناسب بين تحسين هوامش الربح والسعي إلى نمو مستدام في الأرباح.

وتتوقع الحكمة أن تنمو إيرادات المجموعة بنسبة تتراوح بين 2% و4%.

فيما يتعلق بإعادة شراء أسهم، أعلنت الحكمة عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار أمريكي سيُنفّذ خلال عام 2026، بما يعكس قدرة المجموعة القوية على توليد السيولة ويؤكد متانة ميزانيتها العمومية وثقة مجلس الإدارة بآفاق النمو المستقبلية للقطاعات. وتم تحديد حجم البرنامج بما يحافظ على كفاءة الميزانية العمومية مع الإبقاء على هامش كافٍ للاستفادة من فرص استثمارية إضافية.

وبخصوص التغييرات القيادية والإدارية، وعقب تعيين سعيد دروزة رئيساً تنفيذياً في كانون الأول 2025، سيتنحّى عن منصبه رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لضمان تركيزه الكامل على مهامه رئيساً تنفيذياً خلال العامين القادمين.

وستتولى فيكتوريا هال، التي شغلت سابقاً منصب المديرة المستقلة الأولى، منصب رئيس مجلس الإدارة، فيما سيشغل دوغلاس هيرت، رئيس لجنة التدقيق، منصب المدير المستقل الأول.

كما تم تعيين مازن دروزة في منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليتولى المسؤولية عن جميع أنشطة الحكمة في المنطقة، بما في ذلك أعمال المحاقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة الى دوره كنائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

وتم تعيين خالد نابلسي، الذي انضم إلى مجلس الإدارة في كانون الأول 2025، في منصب نائب الرئيس التنفيذي لأمريكا الشمالية وأوروبا، حيث سيتولى الإشراف على جميع أنشطة الحكمة في أمريكا الشمالية وأوروبا. وسيتنحّى عن منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشؤون المالية، كما يباشر مجلس الإدارة عملية البحث عن رئيس تنفيذي للشؤون المالية؛ وخلال فترة البحث، سيتولى عارب الكردي، نائب الرئيس والمراقب المالي للمجموعة حالياً، منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة.

وستضيف هافرون فريدريكسدوتير، رئيسة قطاع حكمة آر إكس والرئيسة العالمية للبحث والتطوير، إلى مهامها الإشراف على الأنشطة التجارية لقطاع أدوية المحاقين في أمريكا، كما ستتولى منصب رئيسة منطقة أمريكا، إلى جانب مسؤولياتها في البحث والتطوير. علماً بأن جميع التغييرات في القيادة ومجلس الإدارة سارية المفعول فوراً.

سجّل قطاع أدوية المحاقين، الذي يقوم بتصنيع أدوية المحاقين الجنيسة والأدوية المتخصصة وتوريدها للمستشفيات في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً بنسبة 7% بالإيرادات الأساسية ليصل إلى 1.423 مليار دولار أمريكي مقارنةً مع 1.324 مليار دولار أمريكي عام 2024، مستفيداً من محفظته الواسعة في المناطق الثلاث ومن مساهمة الاستحواذ على أعمال Xellia والإطلاقات الحديثة.

في أمريكا الشمالية، ارتفعت المبيعات بنسبة 5%. ورغم المنافسة التي شهدتها الحكمة على بعض المنتجات الأكبر حجماً، إلا أن إسهام المنتجات المستحوذ عليها ضمن صفقة Xellia، إلى جانب الإطلاقات الجديدة، عوّضت هذا الأثر بالكامل وتجاوزته.

وفي أوروبا وبقية العالم، نمت المبيعات بنسبة 23%؛ حيث حققت الحكمة نمواً جيداً في جميع أسواقها القائمة والجديدة. ونمت منتجاتها الخاصة بنسبة 30%، مدفوعةً بتوسّع محفظتها وقدرتها على تلبية النقص في السوق.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 9%، بدعم من تنوع المحفظة والأداء القوي لبعض منتجات البدائل الحيوية، مما يعكس مكانة الحكمة شريكاً مفضلاً في المنطقة.

كما واصلت الحكمة توسيع محفظتها وتنويعها؛ حيث أطلقت 50 منتجاً من أدوية المحاقين عالمياً، منها 22 في الولايات المتحدة. ومن خلال مركز البحث والتطوير الجديد في زغرب، أصبحت في موقع قوي لتطوير منتجات أكثر تعقيداً، بما يشمل المستحضرات الجاهزة للاستخدام. ولديها اليوم 118 منتجاً قيد التطوير، من بينها 15 مستحضراً جاهزاً للاستخدام، والتي ستدفع عجلة النمو على المدييْن المتوسط والطويل.

وتتوقع الحكمة أن ينمو قطاع أدوية المحاقين بأرقام أحادية منخفضة.

فيما حقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة، الذي يزوّد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة والمنتجات المرخصة المحمية ببراءات اختراع، نمواً في الإيرادات بنسبة 10% (9% بالعملة الثابتة) ليصل إلى 849 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 769 مليون دولار أمريكي عام 2024، مستفيداً من مكانته الريادية في السوق ومحفظته المتنامية والمتنوعة من أدوية الأورام والأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة.

يُعد هذا القطاع رائداً في السوق، ومن المتوقع أن يواصل البناء على زخمه القوي وتحقيق أداء متميز خلال المرحلة المقبلة. وتمتلك الحكمة نموذج أعمال فريداً في المنطقة؛ إذ تستفيد من خبراتها العالمية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. وخلال الأعوام الماضية، استثمرت في تعزيز منتجاتها قيد التطوير ومحفظتها لدفع النمو وتحسين الهوامش، مع التركيز على إطلاق منتجات أكثر تعقيداً وأخرى هي الأولى في السوق، مصممة لتلبية الاحتياجات المحلية. وتواصل الحكمة إحراز تقدم كبير والعمل على زيادة حصتها السوقية في مجالات علاجية رئيسية.

كما تتصدر أعمال هذا القطاع موقع الريادة في علاجات التصلب المتعدد في المنطقة، وتعمل من خلال الشراكات على طرح منتجات مبتكرة إضافية، مثل Finjuve™ في المملكة العربية السعودية، وهو بخاخ مبتكر في مجال الأمراض الجلدية.

وتتوقع الحكمة أن ينمو قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بنسبة تتراوح بين 6% و8% على أساس التقارير وبالعملة الثابتة.

أما قطاع حكمة آر إكس، الذي يزوّد سوق التجزئة في أمريكا الشمالية بالمنتجات التي تُعطى عن طريق الفم والمنتجات التنفسية وغيرها من المنتجات الجنيسة والمتخصصة، فقد سجّل إيرادات بلغت 1.037 مليار دولار أمريكي مقارنةً مع 1.026 مليار دولار أمريكي عام 2024.

وبقيت الإيرادات الأساسية للقطاع مستقرة خلال عام 2025؛ بما عكس تآكل الأسعار المتوقع في المحفظة الأساسية، قابله أداء قوي لعدد من المنتجات الرئيسية في السوق. وسجّلت الإيرادات المعلنة للقطاع نمواً بنسبة 1%.

وحقّقت الحكمة أداءً قوياً في منتجاتها الأكثر تعقيداً، مثل البديل الجنيس لـ Advair Diskus® وبخاخ الأنفfluticasone ، إضافةً إلى الطلب الجيد على منتجات أخرى ضمن المحفظة، بما يشمل albuterol وlisdexamfetamine.

وتعيد الحكمة تركيز جهودها على البحث والتطوير؛ حيث قدّمت تسعة ملفات تنظيمية جديدة خلال العام، كما ترى إمكانات كبيرة للاستفادة من قدراتها في تطوير المنتجات التنفسية والأنفية وتصنيعها، بما يتيح لها بناء منتجات قيد التطوير واعدة تدعم النمو المستقبلي.

يواصل التصنيع التعاقدي القيام بدور مهم ضمن قطاع حكمة آر إكس؛ حيث أحرزت الحكمة تقدماً جيداً في تجهيز موقع كولومبوس استعداداً لعقد مهم ومرتقب سبق الإعلان عنه. ومن المتوقع تسجيل إيرادات مرتبطة بهذا العقد خلال عام 2026، على أن يكون عام 2027 أول عام كامل من الإنتاج التجاري.

وتتوقع الحكمة أن تبقى إيرادات قطاع حكمة آر إكس مستقرة.

للأسئلة والاستفسارات:

“حكمة “فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.”

منى عبدالله

مدير أول للاتصال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هاتف: +962 6 5802900

بريد إلكتروني: MBAbdallah@Hikma.com

دانا الحسيني

المدير المساعد لإدارة التواصل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هاتف: +962 6 5802900

بريد إلكتروني: DAlhusseini@Hikma.com

زينا العطيات

الاتصالات المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هاتف: +962 6 5802900

بريد إلكتروني: ZAlAtiyat@hikma.com

نبذة عن “الحكمة”:

الرمز في سوق لندن المالي: (HIK)، وفي سوق ناسداك دبي: (HIK)، وفي أسواق الأدوية المتاحة بدون وصفة: (HKMPY)، رمز التعريف القانوني: (549300BNS685UXH4JI75)، (حائزة على تصنيف ائتماني BBB/ مستقر من وكالة ستاندرد آند بورز، BBB/ مستقر من فيتش).

تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وبالاعتماد على خبرتها ورؤيتها الواسعة، تعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن من جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم. ومن خلال التفكير الإبداعي والتطبيق العملي، تقدم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها، وعددهم 9400 موظف وموظفة، على بناء عالم أكثر صحة يثري جميع المجتمعات. الحكمة هي شريك رائد في مجال الأدوية المرخصة، ومن خلال ذراعها الاستثماري، تعمل على جذب التقنيات المبتكرة في مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.hikma.com .