وفد وزاري أردني يزور برلين لتعزيز الاستثمارات والتحضير لمؤتمر نيسان

47 دقيقة ago
وطنا اليوم:زار وفد وزاري أردني العاصمة الألمانية برلين في إطار جهود تعزيز الحضور الاستثماري الأردني في أوروبا، والتحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي المرتقب في نيسان المقبل.
وعقد الوفد الذي ضم وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات اقتصادية، بحضور السفير الأردني لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور فايز خوري، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم الأربعاء، شملت اللقاءات مباحثات مع وزيرة الدولة للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا ريم العبلي-رادوفان، ركّزت على تعزيز التعاون الدولي ودعم المشاريع التنموية، خاصة في قطاعي المياه والطاقة، وتطوير الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
واستعرض الوفد الفرص الاستثمارية في المملكة، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمياه والبنية التحتية، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الألماني


