الجمارك: خدمة الاستعلام عن المركبات المطلوبة دوليا أصبحت إلكترونية

3 ساعات ago
الجمارك: خدمة الاستعلام عن المركبات المطلوبة دوليا أصبحت إلكترونية

وطنا اليوم:قال مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، العقيد جمارك ركاد العيسى، الأربعاء، إنّ خدمة الاستعلام عن المركبات المطلوبة دوليًا بالتعاون مع الإنتربول، عبر منصة المركبات التي أطلقتها دائرة الجمارك، تحولت من ورقية إلى إلكترونية.
وبيّن العيسى، أن عدد المعاملات التي أُنجزت منذ مطلع العام الحالي تجاوز 12 ألف معاملة، مشيرا إلى دور التحول الرقمي في الخدمات الجمركية في تسريع إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجابا على التجار والمستثمرين.
وأشار رئيس فرع الإنتربول في المنطقة الحرة في الزرقاء، النقيب سليم الزواهرة، خلال حديثه، إلى أن مدير الأمن العام وجّه بالتعاون مع دائرة الجمارك والجهات المعنية لتحويل الخدمة إلى النظام الإلكتروني، بهدف تسريع إجراءات المعاملات وإصدار الموافقات دون الحاجة إلى مراجعة قسم الإنتربول من قبل أصحاب العلاقة، وتحسين تجربة المستثمرين والمراجعين.
وأضاف الزواهرة أن فرع الإنتربول في “حرة الزرقاء” أنجز أكثر من 170 ألف معاملة العام الماضي، مؤكدًا أن خدمة الاستعلام إلكترونيا ستمكّن التجار والمستثمرين من إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع.


