بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يعرب عن تقديره لدعم منظمة الصحة العالمية للبرامج الصحية في الأردن

ساعتين ago
الملك يعرب عن تقديره لدعم منظمة الصحة العالمية للبرامج الصحية في الأردن

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، لبحث الأولويات الصحية على المستويين الوطني والإقليمي.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر بسمان الزاهر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أهمية توسيع الشراكة بين الأردن والمنظمة، بما يخدم الأهداف الصحية الوطنية، وينهض بآليات الاستجابة للتحديات الصحية.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لدعم المنظمة لعدد من البرامج الصحية في المملكة.
وتناول اللقاء مختلف التطورات في المنطقة، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية إلى غزة دون قيود.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزير الصحة إبراهيم البدور.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:02

مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين

15:49

قرار حاسم من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

15:39

عطوفة مدير الأمن العام… بين صعود الأدراج وسقوط المسؤولية

15:22

الطاقة النيابية تعلن توصيات للنهوض بقطاع الطاقة وشرائح الكهرباء المخصصة للقطاع المنزلي

15:17

توجيه أمني غير معتاد.. إسرائيل تخشى مؤشر البيتزا

15:07

تحذيرات أسترالية من اضطرابات جوية ودعوات لمغادرة رعاياها في الشرق الأوسط

15:03

تطوير العقبه تنفذ حزمة من التحديثات لتطوير البنية التحتيه والانظمه التشغيليه

15:02

الفوسفات الأردنية تحقق نموًا قياسيًا وتستحوذ على ربع أرباح بورصة عمّان لعام 2025

14:59

جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا

14:48

ضبط وإتلاف عصائر غير صالحة وإغلاق مخبز احترازيا غرب إربد

14:37

المومني: الحكومة لم ترحل مشكلة الضمان للأجيال القادمة

14:27

جامعة البترا تفوز بتمويل دولي لتحويل براءة اختراع أردنية إلى منتجات تجارية

وفيات
وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة الله