الملك يعرب عن تقديره لدعم منظمة الصحة العالمية للبرامج الصحية في الأردن

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، لبحث الأولويات الصحية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر بسمان الزاهر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أهمية توسيع الشراكة بين الأردن والمنظمة، بما يخدم الأهداف الصحية الوطنية، وينهض بآليات الاستجابة للتحديات الصحية.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره لدعم المنظمة لعدد من البرامج الصحية في المملكة.

وتناول اللقاء مختلف التطورات في المنطقة، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية إلى غزة دون قيود.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزير الصحة إبراهيم البدور.