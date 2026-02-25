إدراج عمّان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إن عمان أدرجت رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة Quality of Life platform لانجازها مؤشر جودة الحياة لمدينة عمان Quality of Life Index، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل) UN-Habitat.

وبحسب بيان الأمانة اليوم الأربعاء، أكد الشواربة، أنه وفقا للمؤشر، أصبحت عمان ثاني مدينة عربية والعاشرة عالميا من أصل 100 مدينة مشاركة تنجز هذا المؤشر وفق المنهجية والمعايير الدولية المعتمدة.

وأضاف، إن أمانة عمان الكبرى تسعى الى جعل عمان مدينة مزدهرة شاملة ومستدامة يتمتع فيها الجميع بمستوى متقدم من جودة الحياة و أن مؤشر جودة الحياة يشكل أداة استراتيجية لفهم أعمق لتجارب المواطنين المعيشية ودعم صياغة سياسات أكثر فاعلية تستجيب لاحتياجاتهم.

وأوضح أن مشاركة عمان في مؤشر جودة الحياة تهدف إلى تحسين الرفاه والاستدامة في المدن من خلال مبادرة”عمان خالية من التدخين” وإعداد التقرير الطوعي المحلي لمراجعة أهداف التنمية المستدامة لمدينة عمان ومبادرة “أنشطة خضراء – التخضير التشاركي للأحياء” ومشروع الزراعة الحضرية ومشروع النقل العام – استراتيجية النقل العام ومشاريع الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان الكبرى 2022 2026، إضافة الى مشاريع استراتيجية عمان مدينة ذكية ومشروع التحول الإلكتروني للخدمات وخطة عمان للعمل المناخي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).

وقال إن المؤشر يقدم رؤية شاملة لواقع العيش في عمان من خلال الدمج بين البيانات الإحصائية الموضوعية وتصورات السكان ورضاهم، استنادا إلى مؤشرات عالمية للرفاه إلى جانب مؤشرات محلية تعكس خصوصية عمان وسياقها التنموي و أولوياتها الاستراتيجية.

وأشار الى أن مراحل التنفيذ شملت توقيع اتفاقية الانضمام في تشرين الثاني 2024 وتطوير مؤشرات عالمية ومحلية، وتصميم وإطلاق استبانة شاملة لقياس آراء المواطنين حول جودة الخدمات والبيئة العمرانية والتنقل والرفاه الاجتماعي والاقتصادي ثم تحليل البيانات بالتنسيق مع شركائنا UN-HABITAT لضمان دقتها ومواءمتها للمعايير الدولية وصولا الى نشر المؤشر رسميا على المنصة العالمية، مشيرا الى ان ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة المتواصلة في مجالات التخطيط الحضري المستدام والتحول الرقمي والعمل المناخي وتعزيز جودة الخدمات بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.

يشار إلى أن إدراج مؤشر جودة الحياة رسميا على المنصة العالمية يعزز قدرة المدينة على تحديد أولوياتها التنموية وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يحقق تنمية حضرية شاملة ومستدامة على المدى الطويل، ويرسخ مكانة عمان بين المدن العالمية الساعية إلى تحسين جودة الحياة لسكانها