المجالي: من يستوفي شروط التقاعد قبل 1-1-2030 غير مشمول بالتعديلات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن التعديلات الأخيرة شملت رفع سن التقاعد الوجوبي وزيادة عدد الاشتراكات المطلوبة له من 180 إلى 240 اشتراكاً، فيما تم تثبيت سن التقاعد المبكر عند 50 عاماً دون تعديل، مع رفع عدد الاشتراكات المطلوبة له بشكل تدريجي.

وبيّن المجالي أنه ووفق المقترح الجديد سترتفع الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر اعتباراً من عام 2030 تدريجياً لتصل إلى 360 اشتراكاً بحلول عام 2047، بما يعادل 30 سنة خدمة.

وأوضح المجالي، أن تعديل القانون جاء استناداً إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، بهدف الحفاظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين، مشيراً إلى أنه جرى أمس تعديل على المسودة التي كانت قد خرجت من مؤسسة الضمان.

وأضاف أن كل من يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي قبل تاريخ 1-1-2030 لن يتأثر بالتعديلات الجديدة.

وأكد أن الحكومة أعلنت استمرار الحوار بشأن تعديلات قانون الضمان، وأن جميع الخيارات ما تزال متاحة للنقاش.