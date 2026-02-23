بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

ساعتين ago
رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم –  التقى الدكتور رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الاثنين، كتلة حزب الميثاق الوطني، وجرى مناقشة الموضوعات المطروحة حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس الكتلة النائب إبراهيم الطراونة في بيان، إن أعضاء الكتلة ركزوا على التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر والشيخوخة، ونقلوا جميع ملاحظات المواطنين حوله مشروع القانون للحكومة.

وبين أن رئيس الوزراء تعامل بجدية واهتمام مع هذه الملاحظات وأكد أن الحكومة منفتحة على كل الآراء والأفكار للخروج بقانون يحقق أعلى درجات التوافق الوطني، وبما يخدم مصلحة الموطنين، ويحافظ على حقوقهم على المدى القريب والبعيد.

وقال الطراونة، “في حال إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، فسيتم مناقشته بصورة موسعة داخل المجلس، بما يضمن دراسة جميع المقترحات بعناية، والنظر في أي تعديلات تحقق التوازن بين حقوق المشتركين واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على متانة النظام التأميني”.

وشدد الطراونة على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستمرار الحوار والتنسيق بما يدعم فاعلية العمل الوطني المشترك ويسهم في التعامل مع القضايا المطروحة بمسؤولية تامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:17

اتحاد العمال يرحّب بتوجيهات رئيس الوزراء لسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي

00:10

بلدية مادبا الكبرى تنظم إفطاراً رمضانياً لـ 150 طفلاً يتيماً بالتعاون مع رجل الأعمال ومالك مطعم حارة جدودنا في مادبا السيد وضاح جميعان

22:33

إهداء في عيد الميلاد الثامن والأربعين… إلى رجل يسبق عمره أثره

22:11

عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر في مواد مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

20:34

تمديد فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ4 أيام

20:08

الصفدي يهاتف نظيره العراقي والكويتي

19:56

نتنياهو يهدد إيران بضربة لا يمكن تخيلها ويؤكد: مستعدون لكل سيناريو

19:43

فتح القبول المباشر في جامعات وكليات رسمية لخريجي الدورة التكميلية

19:39

أبو عاقولة: قرار سوريا باعتماد نظام باك تو باك أفقد الأردن ميزتي الوقت والكلفة

19:35

رصد طائرات أميركية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون

19:31

رفع سن التقاعد بين الاستدامة والعدالة

19:24

رجل أفعال .. رسالة غامضة عن ترامب تُثير الجدل في هواتف الإيرانيين

وفيات
وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026