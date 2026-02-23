بنك القاهرة عمان
واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

22 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الوزارة تسحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأميركية في بيروت، وذلك وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “نُجري تقييما مستمرا للوضع الأمني، وبناء على أحدث تقييم أجريناه، رأينا أنه من الحكمة تقليص وجودنا إلى الموظفين الأساسيين فقط”.
وأضاف “لا تزال السفارة تعمل بكامل طاقتها في ظل وجود الموظفين الأساسيين. الإجراء مؤقت ويهدف إلى ضمان سلامة موظفينا مع الحفاظ على قدرتنا على العمل ومساعدة المواطنين الأميركيين”.
وأفاد مصدر في السفارة الأميركية بإجلاء 50 شخصا، فيما قال مسؤول في مطار بيروت إن 32 موظفا من السفارة برفقة أفراد عائلاتهم غادروا المطار الاثنين.
وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث حذر الرئيس دونالد ترامب الخميس من أن “أمورا سيئة للغاية ستحدث” في حال عدم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول البرنامج النووي الإيراني.


