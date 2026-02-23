بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

28 دقيقة ago
ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وطنا اليوم:ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وجه سموه المجلس خلاله بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في الأردن.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، أهمية وضع أولويات للبحث العلمي، والاستفادة من الكفاءات والمؤسسات العلمية الأردنية لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال المهم.
وأشار سموه إلى ضرورة أن تشكل خدمات النسخ المحدثة من تطبيق سند نقلة نوعية تسهل استخدام التطبيق.
وشدد سمو ولي العهد على ضرورة الإسراع بالعمل على تهيئة البيئة المناسبة لجعل المملكة حاضنة للابتكار والريادة في المجال التكنولوجي.
واستمع سموه، خلال الاجتماع، إلى إيجاز حول سير العمل بمشاريع المجلس، والتطورات الرقمية التي جرى إدخالها حديثا في إجراءات التقاضي، لا سيما مشروع التوقيع الرقمي.
وحضر الاجتماع سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وأعضاء المجلس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:35

رصد طائرات أميركية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون

19:31

رفع سن التقاعد بين الاستدامة والعدالة

19:24

رجل أفعال .. رسالة غامضة عن ترامب تُثير الجدل في هواتف الإيرانيين

19:18

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الزعبي

19:14

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

19:04

الملك يؤكد ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادمة

16:49

رئيس عمّان الأهلية يزور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية

16:35

إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمركبات في إربد

16:10

قطاع التمور في الأردن يشهد تحولا ملحوظا في الإنتاج والتصدير

16:03

حمو بيكا ينفعل على فيفي عبده: فلوس إيه يا أم الفلوس

15:41

الأردن يؤكد موقفه الثابت في دعم سيادة الكويت على جميع أراضيها ومناطقها البحرية

15:34

الفوضى في المكسيك تهدد استعدادات استضافة كأس العالم 2026

وفيات
وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026