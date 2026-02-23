وزير الداخلية يفتتح مكتب الخدمة المستعجلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات

وطنا اليوم:افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الإثنين، مكتب الخدمة المستعجلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الذي تم تطويره بدعم من شركة زين الأردن، وبحضور مدير عام الدائرة المهندس غيث الطيب، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.

وأكد الوزير الفراية، على أهمية هذا التطوير والتحديث بمكتب الخدمة المستعجلة، في تلبية الاحتياجات المتزايدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسريعها، نظرا لضرورتها وحاجة المواطنين لها بشكل مستمر وعاجل.

كما أشار الفراية إلى أن الأداء بمكتب الخدمة المستعجلة، يجب أن يكون في سياق العمل على تعزيز تجربة المراجعين، وتوفير بيئة خدمية أكثر تنظيماً وكفاءة، بشكل يلبي التطلعات نحو خدمات حكومية حديثة وفعّالة.

وفي هذا السياق، ثمّـن الفراية لشركة زين، تنفيذها أعمال إعادة تطوير المكتب، التي تسهم في تنظيم مسارات الخدمة بشكل أكثر فاعلية، وتقليص أوقات الانتظار، وتعزيز انسيابية حركة المراجعين بإجراءات أسرع وأكثر سلاسة.

من جهته، أوضح الطيب، أهمية هذا المكتب ودوره في تقديم مختلف الخدمات طيلة أيام الأسبوع؛ بما فيها العطل الرسمية، واستمرارية العمل فيه يوميا حتى ساعات متأخرة، لتمكين المراجعين من انجاز معاملاتهم وفق ما يتلاءم مع ظروفهم المختلفة.

من جانبها، أكدت شركة زين، أن دعمها في تطوير هذا المكتب، يأتي في إطار التزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات القطاع العام، والمساهمة في تطوير المرافق الحكومية، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، مؤكدة على استمرارها في دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحديث بيئة العمل الحكومي.