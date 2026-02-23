أ.د. مصطفى عيروط

معرفتي الشخصيه بمعالي السيد عمر ملحس بأنه خبير وطني اعرفه يتميز بالكفاءه والوضوح والمصداقيه والانجاز فنجح عندما كان في مديرا عاما لبنك الاسكان ونجح عندما كان وزيرا للماليه ونجح في إدارة شركة الامل نجاحا كبيرا وانقذها

وحديثه في رأيي كرئيس مجلس إدارة صندوق أموال استثمار اموال الضمان الاجتماعي واضحا وعلميا ومقنعا والصندوق يدار كما اعرف بحرص شديد وعرفت ذلك عندما كانت تديره معالي السيده خلود السقاف والان يديره معالي عز الدين كناكريه

هذا التوضيح المهم في المعلومات والتوقيت من معالي السيد عمر ملحس يفيد في الجدال المحتدم حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٦

ولهذا في رأيي فاموال الضمان الاجتماعي لا قلق ولا خوف عليها وتنمو وتحقق ارباح

ولهذا فرايي كان بالإمكان تجنب احتدام النقاش حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي في الأساس كما اسمع بأهمية استقرار التشريعات وذلك كما اسمع بأهمية إصدار قرارات من مجلس الوزراء بمنع التقاعد المبكر الا لمن يستحق بتقييم موضوعي مهني لعمله من رؤسائه أو من يطلب إحالته على التقاعد المبكر خاصة مع حديث منتشر في زيادات الاحاله على التقاعد المبكر في مؤسسات لتقليل العاملين فيها ويمكن كما اسمع بقرارات أيضا من مجلس الوزراء بحل الاحالات للتقاعد في سن معين بدلا من الستين يمكن أن يرفع إلى ٦٢ للرجال والنساء إلى ٥٦ عاما دون الحاجه الى احتدام نقاش مجتمعي لأن من يتابع قنوات التواصل الاجتماعي ويسمع في الميدان فالناس ترفض هذه التعديلات واعتقد من خلال خبرتي الاعلاميه كما كنا نعمل قبل إصدار أي قرار يمس حياة الناس المعيشيه بانه كان الأجدر إدارة الموضوع إعلاميا وحواريا قبل تقديم مشروع اي قرار

ولهذا فإن حديث معالي السيد عمر ملحس مفيد ومقنع

ورايي بأنه من المفيد مشاركة الجميع أيضا في الآراء حول قانون التربية والتعليم والموارد البشريه لعام ٢٠٢٦ونشره قبل إقراره من مجلس النواب الذي يناقش القانون وأخذ الآراء المختلفه حتى لا يثير الجدل أيضا بين الناس وخاصة القطاع التعليمي العام والأكاديمي

حمى الله الاردن وطنا وقيادة وشعبا وجيشا وأجهزة امنيه.