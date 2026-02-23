بنك القاهرة عمان
النهار: حسم قرار عطلة الـ3 أيام مرهون بفعالية استمرار تقديم الخدمات بكفاءة

ساعتين ago
النهار: حسم قرار عطلة الـ3 أيام مرهون بفعالية استمرار تقديم الخدمات بكفاءة

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، أن العنصر الحاسم في اتخاذ قرار تعطيل الدوائر الحكومية لـ3 أيام هو استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة والفعالية القائمتين، مبينًا أن أي تأثير في هذه الاستمرارية سيحدد مصير القرار من حيث توقيته وتنفيذه.
وأضاف النهار أن مبررات الذهاب إلى خيار تقليص عدد أيام الدوام تتمثل في زيادة إنتاجية الموظف، وتحقيق التوازن بين حياته العملية والشخصية، وتقليص الكلف التشغيلية على الحكومة والموظف.
وأوضح أن الفكرة لها انعكاسات إيجابية على الموظفين، من خلال منحهم مساحة لتحسين قدراتهم أو التوجه إلى مشاريع خاصة تدرّ دخلًا إضافيًا عليهم.
واستشرف النهار خيارات مطروحة قد تتبناها الحكومة، من بينها التحول التدريجي في الدوائر الأكثر نضجًا رقميًا على مستوى الخدمات.
وأضاف أن من بين الطروحات أيضًا تطبيق نوعين من أنماط العمل المرن داخل الدائرة الواحدة، وهما العمل عن بُعد، وساعات بدء وانتهاء الدوام المرنة.
وأشار إلى أن بعض الوظائف قد تُمنح خيار العمل المرن ضمن النماذج المطروحة، مثل الوظائف الإدارية والفكرية والعاملين في مجال الدراسات وغيرها.


