الرئيس الأميركي يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزم الولايات المتحدة إرسال سفينة مستشفى عسكرية إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك، في خطوة تأتي وسط مساعيه المتكررة لضم الجزيرة ذات الموقع الإستراتيجي.
وقال ترمب، في منشور عبر منصته تروث سوشيال، أمس السبت، إن واشنطن تعمل بالتنسيق مع حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، لإرسال مستشفى عائم “عظيم” لتقديم الرعاية لمرضى وصفهم بأنهم “لا يتلقون العلاج الكافي هناك”، مؤكدا أن السفينة “في طريقها” بالفعل، من دون أن يقدم تفاصيل تقنية أو جداول زمنية محددة.
ورافق إعلان ترمب صورة يبدو أنها صُممت عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، تظهر السفينة “يو إس إن إس ميرسي” -التي تتمركز عادة في كاليفورنيا– وهي تبحر وسط الجبال الجليدية.
ولم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الدفاع أي تعليق رسمي يوضح طبيعة المهمة، أو إذا ما كانت قد تمت بناء على طلب من السلطات في الدانمارك أو حكومة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وتشير البيانات الصحية في غرينلاند، التي يقطنها نحو 57 ألف نسمة، إلى عدم وجود أزمات صحية طارئة تتطلب تدخلا دوليا بهذا الحجم، إذ يعتمد الإقليم على نظام صحي يضم مستشفى “الملكة إنجريد” في العاصمة نوك، مع تنسيق دائم لعمليات الإجلاء الطبي نحو الدانمارك للحالات المعقدة


