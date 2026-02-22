بنك القاهرة عمان
قرار جديد.. مجمع العقبة القديم أصبح موقفًا للسيارات

26 دقيقة ago
قرار جديد.. مجمع العقبة القديم أصبح موقفًا للسيارات

وطنا اليوم:قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فتح المجمع المغلق حاليًا أمام سوبر ماركت خاطر (الجهة العلوية من مجمع سفريات عمّان – العقبة)، بصورة مؤقتة، لاستخدامه كمواقف إضافية للمركبات خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء القرار في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها المدينة في الحركة المرورية والتجارية، خاصة خلال الفترات المسائية التي تسبق موعد الإفطار وتمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، وما يرافقها من ضغط على المرافق العامة ومواقف المركبات في المناطق الحيوية.
ويهدف الإجراء إلى الحد من الاصطفاف العشوائي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأسواق والمنشآت التجارية والخدمية.
وأوضحت السلطة أن العمل بهذا القرار سيستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر السعيد لعام 2026، على أن يُعاد إغلاق المجمع بعد ذلك تمهيدًا لإعادة تخصيصه لاصطفاف حافلات الخطوط العاملة على مختلف المسارات، وفقًا للغايات التنظيمية المعتمدة


