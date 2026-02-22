بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخيرية الهاشمية تواصل تنفيذ مشروع الخيام الإيوائية في غزة

ساعتين ago
الخيرية الهاشمية تواصل تنفيذ مشروع الخيام الإيوائية في غزة

وطنا اليوم:تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشروع الخيام الإيوائية ضمن حملة “رمضان بالخير غير 2026″، عبر مسار غزة، تأكيدا على التزامها الإنساني تجاه الأسر المتضررة، وحرصها على أن تمتد يد العون لتشمل المأوى كما تشمل الغذاء والدواء.
ويأتي تنفيذ المشروع بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية، بهدف تأمين خيام إيوائية تحفظ كرامة العائلات التي فقدت منازلها، وتوفر لها مساحة آمنة تقيها قسوة الظروف، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة خلال شهر رمضان المبارك.
وفي قطاع غزة، لا يتوقف العمل الإغاثي عند حدود الطرود الغذائية، بل يتسع ليشمل توفير المأوى كاستجابة إنسانية عاجلة، تُمكّن الأسر من استعادة شيء من الاستقرار، وتمنحها بداية جديدة تنطلق منها نحو الأمل.
وتؤكد الهيئة أن جهودها مستمرة في دعم الأشقاء في غزة، عبر مشاريع نوعية تُعنى بالاحتياجات الأساسية، انطلاقًا من رسالتها الإنسانية الراسخة في الوقوف إلى جانب المتضررين أينما كانوا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:00

قرار جديد.. مجمع العقبة القديم أصبح موقفًا للسيارات

12:51

إسرائيل تفرض قيودا على الأسرى بشأن ممارسة الشعائر الدينية

12:43

انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا لأداء العمرة

12:33

ضابط سي آي إيه سابق: ترمب قد يهاجـم إيــران الاثنيــن أو الثلاثـــاء

12:24

12 مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 وتوصية بتوزيع 20% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين

12:22

صحاب الأرض .. مسلسل مصري يثير غضباً في إسرائيل

12:16

أرض الصومال يغري واشنطن.. بمعادنه وإقامة قواعد عسكرية

12:06

وفيات الأحد 22-2-2026

11:54

الجراح : كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي ستتوافر الأسبوع المقبل

11:50

استثمار صناعي لإنتاج الأسمدة والمبيدات والبلاستيك والشاش الزراعي في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية

11:35

إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار ورافضي العملات المهترئة في غزة

11:25

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل 3 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية

وفيات
وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026