بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

أجواء باردة اليوم وأمطار في شمال ووسط المملكة غدا

4 ساعات ago
أجواء باردة اليوم وأمطار في شمال ووسط المملكة غدا

وطنا اليوم:تتأثر المملكة اليوم الأحد، بكتلة هوائية باردة نسبيا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
ويكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيًا الى غائم، وباردا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بإذن اللّٰه هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.
ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، غائما جزئيًا الى غائم وبارد في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بمشيئة اللّٰه هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16- 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5 ، وفي مرتفعات الشراة 15- 4 ، وفي مناطق البادية 20- 5، وفي مناطق السهول 18- 6 ، وفي الأغوار الشمالية 24 – 12 ، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 14، وفي البحر الميت 24 – 13 ، وفي خليج العقبة 25- 14 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:00

قرار جديد.. مجمع العقبة القديم أصبح موقفًا للسيارات

12:51

إسرائيل تفرض قيودا على الأسرى بشأن ممارسة الشعائر الدينية

12:43

انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا لأداء العمرة

12:33

ضابط سي آي إيه سابق: ترمب قد يهاجـم إيــران الاثنيــن أو الثلاثـــاء

12:24

12 مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 وتوصية بتوزيع 20% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين

12:22

صحاب الأرض .. مسلسل مصري يثير غضباً في إسرائيل

12:16

أرض الصومال يغري واشنطن.. بمعادنه وإقامة قواعد عسكرية

12:06

وفيات الأحد 22-2-2026

11:54

الجراح : كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي ستتوافر الأسبوع المقبل

11:50

استثمار صناعي لإنتاج الأسمدة والمبيدات والبلاستيك والشاش الزراعي في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية

11:35

إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار ورافضي العملات المهترئة في غزة

11:28

الخيرية الهاشمية تواصل تنفيذ مشروع الخيام الإيوائية في غزة

وفيات
وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026