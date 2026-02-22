أجواء باردة اليوم وأمطار في شمال ووسط المملكة غدا

وطنا اليوم:تتأثر المملكة اليوم الأحد، بكتلة هوائية باردة نسبيا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيًا الى غائم، وباردا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بإذن اللّٰه هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، غائما جزئيًا الى غائم وبارد في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بمشيئة اللّٰه هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16- 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5 ، وفي مرتفعات الشراة 15- 4 ، وفي مناطق البادية 20- 5، وفي مناطق السهول 18- 6 ، وفي الأغوار الشمالية 24 – 12 ، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 14، وفي البحر الميت 24 – 13 ، وفي خليج العقبة 25- 14 درجة مئوية.