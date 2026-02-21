بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مسؤول أردني لنيويورك تايمز: الوجود العسكري الأمريكي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة

ساعة واحدة ago
مسؤول أردني لنيويورك تايمز: الوجود العسكري الأمريكي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة

وطنا اليوم – نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أردنيين قولهم إن الوجود العسكري الأمريكي في المملكة يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية بين الولايات المتحدة والأردن.

وأشارت الصحيفة على لسان مسؤول أردني تأكيده أن الأردن لن تُستخدم أراضيه لشن هجوم على إيران. مضيفاً أن الأردن يأمل بأن تؤدي المفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سياسي يجنب المنطقة الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن دولاً أخرى مثل السعودية والإمارات أيدت المفاوضات لتجنب الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي ، مؤكدين عدم رغبتهم في استخدام أراضيهم كنقطة انطلاق لأي عمل عسكري ضد طهران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة أن الجيش الأميركي عزّز بشكل كبير وجوده العسكري في الشرق الأوسط في سياق التصعيد المحتمل مع إيران، مُتناولة الصحيفة قاعدة موفق السلطي مع تزايد عدد الطائرات اللوجستية الأمريكية عن المعتاد- وفق وصفها-، بالإضافة إلى وجود طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي جديدة لتعزيز الحماية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك الأميركي في المنطقة يشمل نقل بطاريات دفاع جوي إضافية لحماية القوات الأميركية من أي رد إيراني محتمل. منوهة إلى ما حصل سابقا من تحرك في قواعد مثل قاعدة العديد في قطر ومجمع القواعد الأميركية في البحرين كجزء من إعادة تموضع لقوات أمريكية استعداداً لأي تطور محتمل.

وقالت الصحيفة في تقرير ثان، إن القيادة المركزية الأميركية تُبقي حاملتي طائرات منتشرتين في الشرق الأوسط على مسافة كبيرة من إيران لحمايتهما من أن تصبحا هدفا. وأشار مسؤولون إلى أنه يصعب إصابة حاملة طائرات تتحرك بسرعة بصاروخ باليستي. كما ترافق المدمرات حاملات الطائرات، ولديها القدرة على إسقاط الصواريخ الباليستية.

وأضافت أن مسؤولي البنتاغون أفادوا بإجلاء مئات الجنود من قاعدة العديد في قطر، وفي مجمع القواعد الأمريكية في البحرين الذي يضم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، فيما تنتشر قوات أمريكية في قواعد بالعراق وسوريا والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:29

شهر رمضان… مدرسة الروح وصناعة الوعي

16:22

نفاع تكتب : الخرائط المغلوطة… السفير الأميركي يتجاهل التاريخ والحقائق

14:04

الأستاذ محمد الدادا … نموذج نجاح وطني في الإدارة الذكية

13:00

أورنج الأردن تطلق حساب “تحويشة” عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار

12:16

إسكندرية و اصوات تهز الذكريات و لا يمحوها القدر 

12:14

خطوتان نحو المستقبل… حين تكون القدوة تاج القيادة

12:13

تواصل فعاليات “أماسي رمضان ” لليوم الثاني في كافة محافظات المملكة

11:38

أمسية إنشادية مصرية تُحيي ليالي رمضان في عمّان بحضور رسمي وثقافي

11:22

الإدارة الناجحة… عالميا (١)

11:21

تواصل فعاليات “أماسي رمضان ” لليوم الثاني في كافة محافظات المملكة

11:19

ستة اشتباكات وتناقضات في تعديلات الضمان المقترَحة

23:29

إهداء رمضاني إلى سعادة النائب محمد عبدالله البستنجي ….

وفيات
وفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026