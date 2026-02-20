بنك القاهرة عمان
طقس العرب: تقلبات حرارية في الأردن السبت

ساعتين ago
وطنا اليوم:توقع المختصون الجويون في “طقس العرب” أن تعود درجات الحرارة للارتفاع في مختلف مناطق المملكة نهار يوم السبت، لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-8 درجات مئوية.
وستصبح الأجواء معتدلة إلى دافئة نسبيا خلال ساعات بعد الظهر والعصر، حيث تتراوح العظمى في معظم المناطق بين 19 و21 درجة مئوية، بينما ترتفع في الأغوار والبحر الميت والعقبة لتسجل ما بين 27 و29 درجة مئوية.
وفيما يتعلق بحركة الرياح، فمن المتوقع أن تكون صباحا جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة في البادية الشمالية والشرقية، لتتحول مع ساعات العصر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما في ساعات الليل، فيعود الطقس ليصبح باردا بوجه عام مع ظهور السحب المنخفضة، كما يحتمل هطول زخات محلية ومتفرقة من الأمطار أثناء الليل المتأخر والصباح الباكر في بعض المناطق الشمالية


