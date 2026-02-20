بنك القاهرة عمان
مواطنون يطالبون بوقف بيع الألعاب المزعجة خلال رمضان

51 دقيقة ago
وطنا اليوم:شكا مواطنون في عدد من أحياء المدينة من قيام أطفال ومراهقين باستخدام ألعاب تصدر أصواتًا مرتفعة وخطرة، خاصة خلال وقت صلاة التراويح، ما تسبب بإزعاج المصلين والسكان وإثارة القلق بين الأهالي.
وقال مواطنون إن الأصوات، التي تشبه أحيانًا صوت المفرقعات، تتكرر يوميًا بعد صلاة العشاء وتمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيرين إلى أن بعض هذه الألعاب قد تشكل خطرًا على مستخدميها أو على المارة، في حال سوء استخدامها أو انفجارها بالقرب من المنازل والمركبات.
وأضافوا أن الإزعاج يزداد في محيط المساجد خلال صلاة التراويح، ما يؤثر على أجواء العبادة والسكينة التي يتميز بها شهر رمضان، مطالبين بتشديد الرقابة على بيع مثل هذه الألعاب في المحال التجارية، خاصة تلك التي تصدر أصواتًا قوية.
ودعا الأهالي الجهات المعنية إلى تكثيف الجولات الرقابية في الأحياء السكنية خلال الفترة المسائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية حول مخاطر هذه الألعاب وأهمية احترام أوقات الصلاة وراحة السكان


