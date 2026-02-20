بريطانيا ترفض طلبا أميركيا لاستخدام قواعدها لضرب إيران

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “The Times” البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رفض طلبا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسماح باستخدام القواعد العسكرية البريطانية في أي هجوم محتمل على إيران.

وبحسب التقرير، أبلغ ستارمر الإدارة الأميركية أن السماح باستخدام تلك القواعد لضرب إيران سيعد انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاقيات العسكرية بين البلدين لا تسمح باستخدام القواعد إلا في عمليات متفق عليها مسبقا مع الحكومة البريطانية.

وأوضح التقرير أن الرفض يشمل منشآت عسكرية بريطانية من بينها قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وقاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو البريطاني في غلوسترشير، والتي تستضيف قاذفات أميركية ثقيلة في أوروبا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة أدت إلى توتر في العلاقات بين واشنطن ولندن، حيث سحب ترامب دعمه لصفقة كانت تسعى من خلالها الحكومة البريطانية إلى تسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس.

وفي تعليق له عبر منصة “تروث سوشال”، لمح ترامب إلى إمكانية استخدام تلك القواعد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، معتبرا أن ذلك قد يكون ضروريا لمنع أي تهديد محتمل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية بريطانية قولها إن لندن من غير المرجح أن تدعم أي ضربة عسكرية أميركية استباقية ضد إيران، مؤكدة أن الأولوية ما تزال للمسار السياسي والدبلوماسي في التعامل مع الملف الإيراني