الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى

وطنا اليوم:عقدت الجمعية الأردنية للماراثونات اجتماع هيئتها العامة في مقر أمانة عمّان الكبرى، برئاسة سمو الامير فراس بن رعد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أعضاء الهيئة العامة، وعلى رأسهم أمين عمان معالي الدكتور يوسف الشواربة ومدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى المهندس نبيل الجريري، وكل من عطوفة المهندس فوزي مسعد، وسعادة السيدة ريم بدران، ومعالي المهندس جميل علي مجاهد، وعطوفة السيد رمزي المعايطة مدير عام هيئة تنشيط السياحة، وسعادة العين شرحبيل ماضي، إضافة إلى المدير العام وممثلين عن شركة إيرنست آند يونغ.

وجاء الاجتماع في إطار استعراض مسيرة عمل الجمعية خلال المرحلة الماضية، والمصادقة على الميزانية، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز دور رياضة الجري في المجتمع، وترسيخ مكانة سباقات الجمعية على المستويين المحلي والدولي.

وأكدت الجمعية أن استراتيجية العام الحالي ستركّز بشكل رئيسي على “برنامج العدّائين الصغار” الذي أطلقته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تُكرّس جهودها لتمكين فئة الأطفال والناشئين عبر برامج تدريبية منظمة وأنشطة توعوية تهدف إلى اكتشاف المواهب ورعايتها في سن مبكرة.

وتهدف المبادرة إلى بناء قاعدة رياضية مستدامة، وتطوير جيل جديد من العدّائين القادرين على تمثيل الأردن في الماراثونات الدولية، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وترسيخ أسلوب حياة صحي للأجيال القادمة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب سمو الأمير وأعضاء الهيئة العامة عن تقديرهم للدور المجتمعي والوطني الذي تضطلع به الجمعية، مؤكدين أهمية تكاتف الجهود لمواصلة دعم برامجها ومبادراتها النوعية خلال المرحلة المقبلة