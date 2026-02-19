بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

البنك الأردني الكويتي يرعى المعرض التعليمي الدولي “Bridge 2026”

3 ساعات ago
البنك الأردني الكويتي يرعى المعرض التعليمي الدولي “Bridge 2026”

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته الرسمية لمعرض الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية – بريدج التاسع والثلاثين للعام 2026، والذي يُعد من أبرز وأكبر المنصات التعليمية في المملكة، حيث أُقيمت فعالياته على مدار يومي 11 و12 شباط 2026 في فندق إنتركونتيننتال عمّان.
ويهدف المعرض إلى توفير منصة تعليمية شاملة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمدارس، لمساعدتهم في اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية مدروسة تلبي تطلعاتهم المستقبلية، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة لأولياء الأمور والطلبة للحصول على المعلومة الدقيقة بشكل مباشر من مندوبي الجامعات العالمية المشاركين في هذه الفعالية، والتعرّف على أوضاع سوق العمل، والتخصصات الراكدة، والتخصصات المستقبلية المطلوبة، وكل ما يتعلق بمسارات العمل وتخصصات المستقبل.
وشارك في المعرض نخبة من الجامعات العالمية المرموقة، إلى جانب عدد من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، بالإضافة إلى رعاية مجموعة من الشركاء الوطنيين والمؤسسات المعنية بتمكين الشباب، مما رسخ مكانته كحدث دولي رائد يجمع المؤسسات الأكاديمية العالمية.
وتأتي هذه الرعاية في إطار ترسيخ جسور التواصل بين البنك والمجتمع المحلي، من خلال التواجد في الفعاليات التي تمس احتياجات العائلات والطلبة، وتأكيداً على دوره الريادي كمؤسسة مالية وطنية تضع دعم قطاع التعليم وتمكين القيادات الشابة على رأس أولوياتها الاستراتيجية، وتعزيزاً لحضوره كشريك وطني فاعل في دعم المسيرة التعليمية وتطوير قدرات الشباب الأردني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,069

16:41

الجيش الألماني يسحب قواته من أربيل وسط تصاعد التوترات

16:32

عريضة تشريعية لوقف الآثار الجائرة للتعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي وإنصاف المشتركين اختيارياً

15:59

إتلاف 112 كيلو مواد تموينية ومعلبات منتهية الصلاحية في اربد

15:33

إرادة ملكية بترفيع 8 قضاة – أسماء

15:24

المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي الوطني الإسلامي و الإصلاح والتجديد

15:05

الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى

15:02

للعام الثاني على التوالي أمنية إحدى شركات Beyon تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2026 من مجلة الأعمال الدولية

15:01

راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة فلكية تحدث مرة كل 36 عاماً

14:42

ترامب يتلقى إحاطات حول خيارات عسكرية لضرب إيران

14:33

المياه : حملة في الشونة الجنوبية تضبط بئر وحفارة مخالفة

14:21

بعد ارتباط اسمه بإبستين.. الشرطة البريطانية تعتقل الأمير أندرو

وفيات
وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026