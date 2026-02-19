وزير الخارجية يلتقي عددًا من نظرائه المشاركين في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مباحثات موسّعة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، قُبَيل المشاركة في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، في نيويورك.

كما التقى الصفدي وزير الخارجية الإندونيسي، سوجيونو، على هامش أعمال الجلسة.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت عن ‏مشاركة الصفدي، يوم الأربعاء، في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وأنه سيلتقي عددًا من نظرائه المشاركين فيها.