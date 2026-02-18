وزير الأوقاف يفتتح مسجد أم رمانه في بيرين

وطنا اليوم:افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، مسجد أم رمانة الكبير في قضاء بيرين بمحافظة الزرقاء، بعد الانتهاء من أعمال التوسعة والصيانة.

وقال الخلايلة إن الأردن من الدول المتقدمة عالميا من حيث عدد المساجد قياسا بعدد السكان والمساحة، معربا عن شكره لكل من ساهم في بناء المسجد.

ولفت إلى أن أول عمل قام به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة المنورة كان بناء المسجد النبوي، مؤكدًا أن هذا المسجد خرج رجالًا حملوا رسالة الإسلام إلى العالم في مختلف مجالات الحياة.

وأوضح أن عمارة بيوت الله لا تقتصر على البناء المادي فحسب، بل تشمل كذلك العمارة المعنوية المتمثلة في ذكر الله وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة وتعزيز روح الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع.

وأُلقيت كلمات خلال الافتتاح الذي حضره محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، ثمّن خلالها المتحدثون جهود وزارة الأوقاف والداعمين والمتبرعين، مؤكدين أن عمارة بيوت الله تمثل رسالة دعوية قائمة على الوسطية والاعتدال.

وبلغت كلفة أعمال التوسعة 140 ألف دينار، ليرتفع إجمالي مساحة المسجد إلى نحو 1500 متر مربع بعد أن كانت 750 مترًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مصلٍّ