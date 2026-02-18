بنك القاهرة عمان
حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية .. شاشة الوطن بين يديك أينما كنت

3 ساعات ago
وطنا اليوم:إنطلاقاً من رؤيتنا في مواكبة العصر الرقمي وإيصال رسالة الأردن العزيز إلى العالم تعلن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية عن إطلاق منصتها بحلة جديدة.
هذا وتتيح المنصة للمشاهدين متابعة البث المباشر لقنوات التلفزيون الأردني، إلى جانب الوصول إلى الأرشيف البرامجي والدرامي وجميع قنواتها ( القناة الاولى ، القناة الرياضية، القناة الرياضية ٢ ، السياحة، الدراما، كوميديا ، ارشيف ، المطبخ ،اغانينا، الاذاعة الاردنية، عمان FM , اذاعة القرأن الكريم، الاذاعة الانجليزية ) فضلاً عن محتوى حصري وإنتاجات جديدة تُعرض بجودة عالية وتقنيات متطورة، بما يوفر تجربة مشاهدة متكاملة عبر مختلف الأجهزة الذكية من خلال توفر تجربة رقمية مرنة تضع شاشة الوطن في متناول المشاهدين داخل الأردن وخارجه، في أي وقت ومن أي مكان بالعالم.

https://www.jrtv.gov.jo/ar


