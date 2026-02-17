أفراح آل الحسيني وآل أبو أصفر

حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

صدق الله العظيم

وطنا اليوم – في أجواءٍ مفعمةٍ بالفرح والبهجة، احتفلت أسرتا الحسيني وآل أبو أصفر بزفاف الأستاذ كامل الحسيني على السفيرة الدكتورة ميسون الأصفر، وذلك بحضورٍ كريمٍ من أصحاب السعادة والعطوفة، ونخبةٍ من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، إلى جانب الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما بهذه المناسبة المباركة.

وقد أُقيم حفل الزفاف في فندق كراون بلازا – عمّان، حيث سادت أجواء المحبة والسرور، وتبادل الحضور التهاني والتبريكات، متمنين للعروسين حياةً زوجيةً سعيدةً مليئةً بالمودة والرحمة والتوفيق.

وقد تألقت العروس بإطلالةٍ مميزةٍ عكست ذوقًا راقيًا وتفاصيل أنيقة؛ حيث كانت تسريحة الشعر والماكياج بإبداع جاكوب لمبز – بيوتي هاوس، فيما كانت إطلالات العروس من أزياء ديانا للعرائس، وظهرت بدلات العريس بأناقةٍ لافتة من مجموعة ناصر أبو خلف، بينما أضفت مجوهرات البرنس بريقًا خاصًا على إطلالة العروس، وقد أسهمت هذه اللمسات جميعها في إضفاء طابعٍ من الفخامة والجمال على هذه المناسبة السعيدة.

كما يتقدم العروسان الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، ونخص بالذكر شركة الأسطورة لتنظيم الحفلات، والفنان المتألق طوني قطان، وسيدة المهاهاة وحارسة التراث وسفيرة المناسبات أسماء سمور، مثمّنين جهود جميع الجهات التي شاركت في تنظيم هذه المناسبة وإخراجها بأجمل صورة.

ألف مبارك للعروسين، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، ودامت الأفراح عامرة في دياركم.