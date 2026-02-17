بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر

15 دقيقة ago
حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر

أفراح آل الحسيني وآل أبو أصفر

حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

صدق الله العظيم

وطنا اليوم – في أجواءٍ مفعمةٍ بالفرح والبهجة، احتفلت أسرتا الحسيني وآل أبو أصفر بزفاف الأستاذ كامل الحسيني على السفيرة الدكتورة ميسون الأصفر، وذلك بحضورٍ كريمٍ من أصحاب السعادة والعطوفة، ونخبةٍ من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، إلى جانب الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما بهذه المناسبة المباركة.

وقد أُقيم حفل الزفاف في فندق كراون بلازا – عمّان، حيث سادت أجواء المحبة والسرور، وتبادل الحضور التهاني والتبريكات، متمنين للعروسين حياةً زوجيةً سعيدةً مليئةً بالمودة والرحمة والتوفيق.

وقد تألقت العروس بإطلالةٍ مميزةٍ عكست ذوقًا راقيًا وتفاصيل أنيقة؛ حيث كانت تسريحة الشعر والماكياج بإبداع جاكوب لمبز – بيوتي هاوس، فيما كانت إطلالات العروس من أزياء ديانا للعرائس، وظهرت بدلات العريس بأناقةٍ لافتة من مجموعة ناصر أبو خلف، بينما أضفت مجوهرات البرنس بريقًا خاصًا على إطلالة العروس، وقد أسهمت هذه اللمسات جميعها في إضفاء طابعٍ من الفخامة والجمال على هذه المناسبة السعيدة.

كما يتقدم العروسان الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، ونخص بالذكر شركة الأسطورة لتنظيم الحفلات، والفنان المتألق طوني قطان، وسيدة المهاهاة وحارسة التراث وسفيرة المناسبات أسماء سمور، مثمّنين جهود جميع الجهات التي شاركت في تنظيم هذه المناسبة وإخراجها بأجمل صورة.

ألف مبارك للعروسين، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، ودامت الأفراح عامرة في دياركم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:51

الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية

19:45

الرئيس الألماني يصل الأردن

19:34

انتهاء محادثات جنيف وعراقجي يعلن التوافق على مبادئ اتفاق محتمل

19:30

العيسوي يرعى احتفال قبيلة العيسى بالبادية الشمالية بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة

19:22

الجامعات… استنساخ التخصّصات برسومٍ جديدة… من يحمي المواطن؟!

19:18

الحكومة تقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل الضمان الاجتماعي

19:14

مجموعة بنك الاتحاد تحقق نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال 2025 مدعومةً بصفقات اندماج استراتيجية

19:12

وزارة الصحة ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان اتفاقية تمويل مشروع القرى الصحية بمليون دينار

19:09

مجلس التعليم العالي يقرر إلغاء الامتحان الشامل

19:06

غدا الأربعاء أول أيام رمضان في السعودية وقطر والإمارات

19:02

الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

16:45

ضبط اعتداءات على خطوط مياه تزود صهاريج في بني كنانة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله