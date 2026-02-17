بنك القاهرة عمان
ضبط اعتداءات على خطوط مياه تزود صهاريج في بني كنانة

19 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه اليرموك أن كوادرها في مديرية مياه لواء بني كنانة قامت بضبط عدة اعتداءات على خطوط مياه في احدى بلدات اللواء من خلال متابعات مراقب التوزيع في المديرية .
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشركة معتز عبيدات أن الاعتداءات تمثلت بتمديد خطوط مخالفة بقطر 1 انش و3/4 انش على خط 2 انش والعائد الى شركة مياه اليرموك/سلطة المياه بشكل غير قانوني وتعبئة صهاريج .
وأضاف عبيدات أن الفرق المختصة بفصل الخطوط المخالفة، وإعداد الضبوطات اللازمة، وتحرير مخالفات بحق المعتدين.
وأكد أن الشركة مستمرة في حملاتها التفتيشية في جميع مناطق خدمة الشركة لضبط أي تجاوزات او اعتداءات على الشبكة.
ودعا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والإبلاغ عن أي اعتداءات لضمان توزيع المياه بعدالة على الجميع


