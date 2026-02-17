محافظ الزرقاء: أبوابنا مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى

وطنا اليوم:أكد محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود، أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص تقوم على التكامل، التزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في دعم الاستثمار وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأعمال.

جاء ذلك خلال زيارة أبو قاعود يرافقه مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، لهيئة مستثمري المناطق الحرة، حيث كان في استقباله رئيس الهيئة النائب محمد البستنجي واعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأشار أبو قاعود إلى ما تساهم به المنطقة الحرة والمؤسسات الاقتصادية العاملة فيها من توفير لفرص عمل لعدد كبير من أبناء المحافظة ومساهمة في تعزيز الناتج المحلي المحلي الاجمالي وتحقيق اعلى درجات الاستقرار والنمو الأمر الذي يتطلب استمرار التنسيق الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمستثمرين، لافتاً إلى أن أبواب المحافظة والأجهزة المعنية مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى والعمل على معالجتها وفق القانون.

من جانبه، رحب النائب البستنجي بالمحافظ والوفد المرافق، معتبراً أن الزيارة تعكس حرص الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية على التواصل المباشر مع المستثمرين وتعزيز الثقة المتبادلة.

وأكد أن الهيئة تنظر إلى نفسها كجزء من منظومة وطنية متكاملة، تعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لضمان استقرار المنطقة الحرة وتطويرها.

وأوضح البستنجي أن بعض الشركات واجهت الفترة الماضية تحديات مرتبطة بإجراءات التأمين أو استكمال متطلبات إدارية، مبيناً أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة هذه الملفات بما يحفظ حقوق الدولة ويصون مصالح المستثمرين في آن واحد