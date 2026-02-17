بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

محافظ الزرقاء: أبوابنا مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى

ساعتين ago
محافظ الزرقاء: أبوابنا مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى

وطنا اليوم:أكد محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود، أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص تقوم على التكامل، التزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في دعم الاستثمار وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأعمال.
جاء ذلك خلال زيارة أبو قاعود يرافقه مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، لهيئة مستثمري المناطق الحرة، حيث كان في استقباله رئيس الهيئة النائب محمد البستنجي واعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وأشار أبو قاعود إلى ما تساهم به المنطقة الحرة والمؤسسات الاقتصادية العاملة فيها من توفير لفرص عمل لعدد كبير من أبناء المحافظة ومساهمة في تعزيز الناتج المحلي المحلي الاجمالي وتحقيق اعلى درجات الاستقرار والنمو الأمر الذي يتطلب استمرار التنسيق الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمستثمرين، لافتاً إلى أن أبواب المحافظة والأجهزة المعنية مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى والعمل على معالجتها وفق القانون.
من جانبه، رحب النائب البستنجي بالمحافظ والوفد المرافق، معتبراً أن الزيارة تعكس حرص الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية على التواصل المباشر مع المستثمرين وتعزيز الثقة المتبادلة.
وأكد أن الهيئة تنظر إلى نفسها كجزء من منظومة وطنية متكاملة، تعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لضمان استقرار المنطقة الحرة وتطويرها.
وأوضح البستنجي أن بعض الشركات واجهت الفترة الماضية تحديات مرتبطة بإجراءات التأمين أو استكمال متطلبات إدارية، مبيناً أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة هذه الملفات بما يحفظ حقوق الدولة ويصون مصالح المستثمرين في آن واحد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

ضبط اعتداءات على خطوط مياه تزود صهاريج في بني كنانة

16:42

26 قرارا حكوميا خلال 47 يوما تخدم المواطنين وتعزز الاستثمار

16:34

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

16:16

كابيتال بنك يجدد رعايته الرئيسية لمبادرة الجبال السبعة للعام الثاني على التوالي‎

16:14

جامعة البترا تحتفل بتخريج الفصل الأول من الفوج الثاني والثلاثين وتحتفي بنجاح خريجيها

16:10

أمانة عمان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

16:06

خامنئي يهدد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

15:53

الترخيص تعلن اوقات الدوام في رمضان

15:41

المستقلة للانتخاب تخاطب ستة أحزاب بضرورة تصويب أنظمتها الأساسية

15:24

رمضان حزين في غزة للعام الثالث.. دمار ونزوح وغلاء

15:05

إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في وادي الحجر بالزرقاء

15:02

وقف تصدير الخراف الحية لدول الجوار لضمان وفرة اللحوم محليًا خلال رمضان

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله