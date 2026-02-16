تحت شعار “فكر بغيرك… بيزيد خيرك” “جهد” يطلق فعاليات مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026 للحد من هدر الغذاء

وطنا اليوم – أطلق الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، اليوم الاثنين، فعاليات مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026، والتي تخصصت هذا العام للتوعية بقضية “الحفاظ على الغذاء والحد من هدره”.

وجاء إطلاق المسابقة تحت شعار “فكر بغيرك… بيزيد خيرك”، ويهدف إلى رفع وعي طلبة المدارس وأفراد المجتمع بأهمية الممارسات المسؤولة في التعامل مع الغذاء، وإعادة صياغة العلاقة مع هذه النعم ضمن ثقافة مجتمعية تعزز مبادئ التكافل والمسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا للمسابقة، الوزير الأسبق معالي بشير الرواشدة، خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في مدرسة الرجاء للصم، إن مسابقة الملكة علياء لم تكن يوماً مجرد منافسة، بل هي مسيرة وطن ورسالة انتماء غرسها “جهد” في نفوس الطلبة لتعزيز الابتكار وإحداث التغيير الإيجابي. وأضاف أن موضوع المسابقة يمس صلب الأمن المجتمعي، مشيداً بالدعم الذي تقدمه المؤسسات الوطنية، ومشيراً إلى أن ريع المسابقة يُخصص بالكامل لدعم برامج تعليم وتأهيل الطلبة في مدرسة الرجاء للصم، ودعم غرف مصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، أكد عضو اللجنة العلمية للمسابقة، الدكتور أنس النابلسي، أن موضوع عام 2026 يأتي استجابة لتحديات وطنية ملحة، حيث يهدر الأردن سنوياً نحو مليون طن من الغذاء، مما يستنزف الموارد المائية والزراعية. وأوضح أن محتوى المسابقة يركز على أربعة محاور تشمل: التعريف بفقد وهدر الغذاء، أسباب الهدر، آثاره الاقتصادية والبيئية، وطرقاً عملية للحد منه.

وبين النابلسي أن المسابقة تستهدف توزيع نحو 713,500 بطاقة على الطلبة، مع إتاحة المشاركة إلكترونياً عبر الموقع (www.qac.jo)، مؤكداً استمرار النهج الإنساني بتوزيع نسخ مجانية للطلبة الفقراء لضمان مشاركة الجميع.

بدوره، أشار السيد قيس الطراونة من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، إلى أن المسابقة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال عام 1995، تمثل رسالة تمكين واستثمار في وعي الإنسان. ولفت إلى أن اختيار مدرسة الرجاء للصم مكاناً للإطلاق يأتي تكريماً لتميزها وفوزها مؤخراً بجائزة الشيخ زايد للاستدامة عن مشروع “المدرسة البيئية الناطقة”.

ودعت اللجنة العليا الجميع للمشاركة في المسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، مساهمةً في دعم الأهداف التنموية والخيرية التي تسعى إليها المسابقة.