18 طفلا وذووهم… الأردن يجلي الدفعة 24 من أطفال غزة المرضى للعلاج

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، الدفعة الرابعة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والبالغ عددهم (18) طفلاً، يرافقهم (33) من ذويهم، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية.
وسيُعالج الأطفال في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.
وتأتي عمليات الإجلاء الطبي، التي انطلقت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني يجري وفق المعايير الصحية المعتمدة


