بنك ABC يعلن عن تعيين رئيساً للإدارة القانونية والشؤون المؤسسية للمجموعة

وطنا اليوم:أعلنت اليوم مجموعة بنكABC (المؤسسة المصرفية العربية ش.م.ب.) عن تعيين السيد/ عبد الخالق شايب في منصب رئيس الإدارة القانونية والشؤون المؤسسية للمجموعة.

ويأتي هذا التعيين في إطار تركيز المجموعة المستمر على تعزيز الحوكمة، وترسيخ وضوح المسؤوليات، وضمان الإشراف الفعال على الشؤون القانونية والرقابية والمؤسسية الرئيسية، بما يعكس في الوقت ذاته عمق الكفاءات القيادية المتوفرة داخل المجموعة.

وبموجب منصبه الجديد، سينضم السيد/ شايب إلى فريق الإدارة التنفيذية العليا للمجموعة، وسيواصل مهامه كأمين سر لمجلس إدارة المجموعة. كما سيتولى الإشراف على الشؤون القانونية والالتزام، والاتصال المؤسسي والتسويق، وعلاقات المستثمرين، والاستدامة، وشؤون مجلس الإدارة، بما يضمن تنسيقًا متكاملًا وتواصلًا متسقًا مع الجهات الرقابية والمساهمين وكافة أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر مختلف أسواق المجموعة الدولية.

وسيواصل رئيس الالتزام بالمجموعة تقديم تقاريره بشكل أساسي إلى لجنة الالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة، بما يحافظ على استقلالية الوظيفة والامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية.

وفي تعليقه على التعيين، قال السيد/ برندون هوبكنز، الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة: “يتمتع عبد الخالق شايب بمعرفة مؤسسية عميقة وخبرة موثوقة في الجوانب القانونية ومجالات الحوكمة والشؤون الرقابية والمؤسسية، ويضمن تعيينه الاستمرارية والاتساق وحسن الإشراف، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل. كما يعكس هذا التعيين عمق الكفاءات القيادية التي يتمتع بها بنك ABC، والتزامنا بتطوير وتمكين القيادات من داخل المجموعة.”

من جانبه، قال السيد/ شايب: “يشرفني الاضطلاع بدور أشمل في مرحلة مهمة من مسيرة المجموعة. ومن خلال توحيد الشؤون القانونية والالتزام والاتصالات وعلاقات المستثمرين والاستدامة ضمن مظلة جامعة، سنواصل ترسيخ أعلى معايير الحوكمة، ودعم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بفاعلية، وضمان أن يظل تواصلنا مع أصحاب المصلحة متسقًا، ومتسماً بالشفافية ومتوافقًا مع الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة”.

شغل عبد الخالق شايب مناصب قيادية في مجالي الشؤون القانونية والحوكمة لدى مجموعة بنك ABC منذ العام 2018، ويتمتع بخبرة واسعة في المجالات القانونية والتعامل مع الجهات الرقابية وحوكمة الشركات والمسائل المصرفية الدولية. ويحمل درجة الماجستير في القانون (LL.M) من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، ويواصل حاليًا دراسة ماجستير إدارة الأعمال (MBA) في جامعة أكسفورد (دفعة ٢٠٢٦). كما هو مرخص لمزاولة المحاماة في كل من ولاية نيويورك وجمهورية السودان.