الرفاعي والكعابنة نسايب …

وطنا اليوم _

احتضن نادي الملك الحسين، العزيز باسمه والعريق بمكانته، الجاهة الكريمة التي جمعت بين عائلة الرفاعي وعشيرة الكعابنة، في مصاهرةٍ تعكس عمق المكانة الوطنية والسمعة الاجتماعية الطيبة التي تحظى بها العائلتان.

وتمّت اليوم جاهة الشاب عبدالله عمر عبدالمنعم الرفاعي ، حفيد المرحوم دولة عبدالمنعم الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق، ونجل الدبلوماسي عمر الرفاعي، والآنسة نادية خالد عبدالحافظ الكعابنة، حفيدة المرحوم المشير عبدالحافظ مرعي الكعابنة، رئيس هيئة الأركان الأسبق، وابنة الأكاديمي الدكتور خالد عبدالحافظ الكعابنة.

وطلب باسم عائلة الرفاعي، دولة رئيس مجلس الأعيان الشيخ فيصل عاكف الفايز، مشيداً بالتاريخ الوطني للعائلتين وما يجمعهما من قيم الأصالة والخدمة العامة، فيما ردّ بالقبول باسم عشيرة الكعابنة الفريق المتقاعد غازي باشا الطيب، مؤكداً عمق الروابط والاحترام المتبادل، ومشيراً إلى ما يتمتع به والد العروس الدكتور خالد عبدالحافظ الكعابنة من مكانة وأخلاق وعلم مشهود.

وشهدت الجاهة حضوراً لافتاً من رجالات الدولة والشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، إلى جانب جمع من وجهاء وأبناء العائلتين، في أجواء سادتها المودة والتقدير.

نسأل الله أن يبارك للعروسين، وأن يجمع بينهما على خير، وأن يديم على الأسرتين نعمة الألفة والوفاق