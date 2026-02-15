بنك القاهرة عمان
تكريم أمني أردني لوافد مصري يقيم في الكرك

وطنا اليوم:كرم مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة ، الوافد المصري عاطف المصري بمحافظة الكرك، بمنحه رحلة عمرة مدفوعة التكاليف إلى الديار المقدسة تقديراً لمواقفه النبيلة التي جسدت قيم الأمانة .
ويقيم عاطف المصري في الأردن منذ عام 1984، حيث اختار منطقة القطرانة في محافظة الكرك مستقرا له، ويعمل خادماً لمسجد محمد بن عايض في المنطقة .
وقال إمام المسجد ان عاطف سجل موقفين بارزين الأول أنه عثر على مبلغ مالي قدره 1300 دينار أردني داخل المسجد، فلم يتردد لحظة في البحث عن صاحبه حتى تمكن من إعادة المبلغ إليه. أما الموقف الثاني، فيتمثل في أن أحد المسافرين عثر على خاتم من الذهب الثقيل، فقام بتسليمه إلى عاطف وأوصاه بأن يسأل عن صاحبه ويعيده إليه، وهو ما فعله عاطف على الفور، حيث بذل جهده في البحث عن صاحب الخاتم حتى تمكن من إعادته إليه.


