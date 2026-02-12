المواصفات تحذر من أحبال زينة رمضان وتقدّم 3 نصائح للاختيار الصحيح

وطنا اليوم:مع اقتراب شهر رمضان المبارك، نصحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المواطنين عند اختيار أحبال الإنارة والزينة الرمضانية بضرورة الانتباه إلى عدد من الأمور المهمة لضمان السلامة:

التأكد من وجود بطاقة بيان على الحبل توضح الفولتية، الأمبير، القدرة وبلد المنشأ.

التحقق من أن طول سلك التغذية كافٍ ولا يقل عن متر ونصف.

الانتباه لعدم وجود أجزاء مكشوفة أو معرّاة من الأسلاك.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل فورًا في حال ورود أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بأحبال الإنارة، حفاظًا على السلامة العامة خلال الشهر الفضيل.