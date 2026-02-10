بنك القاهرة عمان
المومني: إنشاء 17 مدرسة في الكرك بكلفة 48 مليون دينار

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني إن مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الأولى ضمن المرحلة الثانية من الجلسات الميدانية في المحافظات، في إطار التأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للعمل الحكومي على أرض الواقع والاطلاع المباشر على احتياجات المواطنين.
وأشار المومني إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء (5) مدارس جديدة في محافظة الكرك خلال العام الحالي، إضافة إلى (12) مدرسة خلال العامين المقبلين، بكلفة إجمالية تبلغ نحو (48) مليون دينار، بهدف تحسين البيئة التعليمية وتخفيف الاكتظاظ المدرسي.
وبيّن أن مخزون السدود في المملكة وصل إلى نحو (80%)، باستثناء سد الوحدة، مؤكدًا أن الموسم المطري أسهم في تعزيز المخزون المائي وتحسين الواقع المائي في مختلف المناطق


