بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله

3 ساعات ago
والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله

وطنا اليوم _

تنعى عشيرة الجراح والخصاونه الفقيده الحاجه نجيبه الخصاونة(ام هاني) ارملة الحاج يوسف محمود الجراح والدة الدكتور هاني والمرحوم محمد والمحامي عمر والمستشار محمود والمحامي عمران والمربيات هند وفريال والنائب هاله الجراح
وقد شيع جثمانها الطاهر من مسجد المزار الشمالي الكبير بعد صلاة عصر اليوم الاثنين الموافق 9/2/2026

تقبل التعازي ليومي الاثنين والثلاثاء للرجال في ديوان (بني يحيى) الجراح اربد المزار الشمالي

وللسيدات في قاعات ارابيلا اربد يومي الاثنين والثلاثاء

واليوم الثالث في عمان للرجال والنساء في ديوان ابناء الكرك دابوق

من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 10 مساء

انا لله وانا اليه راجعون


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
20:35

ينتظرهم مصير أسود .. أبو عبيدة يشن هجوما حادا على عملاء الاحتلال بغزة

20:22

فضيحة إبستين تهز ستارمر وتفجر دعوات الاستقالة

19:50

مرض صامت يزحف بين خيام النازحين.. التهاب السحايا يحاصر أطفال غزة

19:45

استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن

19:40

وزير المياه : الجانب السوري أوقف حفر الآبار قبل سد الوحدة

19:33

طلال أبو غزالة يقدم مقترحات للحكومة ردا على دراسة عطلة الثلاثة أيام أسبوعيا في الأردن

19:24

الغذاء والدواء تغلق مصنع ألبان في عمان لاستخدامه الحليب المجفف

19:22

عندما تصبح الخبرة شرطاً على البعض… وتُرفع عن آخرين

19:18

“زين” تُطلق موجة جديدة من الابتكار والاستثمار الجريء في فعالية Demo Day Zain

19:13

كتلة المستقبل نؤمن بأن يتم تمثيل المستثمرين في المناطق الحرة تمثيلا حقيقيا

19:09

البدور: المرحلة الأولى لمركز الصحة الرقمي توفر 3.5 مليون دينار في الأدوية والمطاعيم

19:05

الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمّان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها

وفيات
عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام