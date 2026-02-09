والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله

وطنا اليوم _

تنعى عشيرة الجراح والخصاونه الفقيده الحاجه نجيبه الخصاونة(ام هاني) ارملة الحاج يوسف محمود الجراح والدة الدكتور هاني والمرحوم محمد والمحامي عمر والمستشار محمود والمحامي عمران والمربيات هند وفريال والنائب هاله الجراح

وقد شيع جثمانها الطاهر من مسجد المزار الشمالي الكبير بعد صلاة عصر اليوم الاثنين الموافق 9/2/2026

تقبل التعازي ليومي الاثنين والثلاثاء للرجال في ديوان (بني يحيى) الجراح اربد المزار الشمالي

وللسيدات في قاعات ارابيلا اربد يومي الاثنين والثلاثاء

واليوم الثالث في عمان للرجال والنساء في ديوان ابناء الكرك دابوق

من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 10 مساء

انا لله وانا اليه راجعون