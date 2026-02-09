بنك القاهرة عمان
ظاهرة نادرة بين المربعانية والخمسينية تؤثر على الأردن وتنبيهات لمرضى الجهاز التنفسي

3 ساعات ago
وطنا اليوم:تشهد مناطق مختلفة من الأردن، منذ ساعات ظهر يوم الاثنين، أجواء مغبرة بشكل لافت وغير معتاد لمثل هذا الوقت من العام.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات محطات الرصد الجوي ارتفاعا ملموسا في نسب الغبار بشدة متباينة من منطقة لأخرى، بالتزامن مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية.

ظاهرة نادرة بين “المربعانية” و”الخمسينية”
وأرجع موقع “طقس العرب” هذا الطقس النادر خلال الفترة الانتقالية بين نهاية “المربعانية” وبداية “خمسينية الشتاء”، إلى طبيعة الأنظمة الجوية السائدة حاليا. حيث تتأثر مناطق غرب البحر الأبيض المتوسط والمغرب العربي باستمرار اندفاع منخفضات جوية باردة.
وأوضح الموقع أن دوران الرياح حول مراكز هذه المنخفضات في النصف الشمالي من الكرة الأرضية (بعكس اتجاه عقارب الساعة)، أدى إلى اندفاع كتل غبارية من الصحراء الكبرى الإفريقية، لتعبر الرياح البحر المتوسط وتصل إلى بلاد الشام وشرق المتوسط، ما يفسر الارتفاع الملحوظ في نسب الغبار.

تحذيرات للمرضى
وحول التوقعات للساعات القادمة، أشارت البيانات إلى استمرار الأجواء المغبرة خلال ساعات الليلة ويوم غد الثلاثاء. وعليه، أطلق الموقع تحذيرات جادة لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية والعيون، داعيا إياهم إلى:
الانتباه وأخذ الحيطة.
تجنب التعرض المباشر للأجواء المغبرة قدر الإمكان.
اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بسبب ارتفاع نسب الغبار في الهواء


