بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

الشاعر سميح الغنميين كل عام وأنت بخير

3 ساعات ago
الشاعر سميح الغنميين كل عام وأنت بخير

وطنا اليوم – يصادف اليوم التاسع من شباط، ميلاد الشاعر سميح الغنميين، أحد أبناء الشوبك الذين تشكّلت تجربتهم في بيئة المجالس والعقل العشائري، حيث كان لإرث الجد وحضور الأب أثرٌ واضح في مسيرته الشعرية والاجتماعية.

 الغنميين اختار أن يشق طريقه بطريقته الخاصة، متحفظاً في مقاربته لإصلاح ذات البين، ومختلفًا في نبرته التي تجمع بين الحدة والالتزام، وبين الانتماء للأرض والناس والكلمة.

قدّم الشاغر الغنميين خلال مسيرته قصائد وطنية عبّرت عن حب الأردن وقيادته، إلى جانب نصوص نبطية وتراثية وجدت طريقها إلى المنابر،
وتغنّى بها فنانون داخل الأردن وخارجه،
وكان حاضراً في أمسيات شعرية ولقاءات إعلامية متعددة.

ويحمل الغنميين همّ الأرض والقصيدة، ويربط كلمته بالشوبك وقلعتها،
بوصفها رمزًا للتاريخ والهوية والمكان، وسعياً لأن تبقى حاضرة في الذاكرة والوجدان.

الساعر سميح الغنميين كل عام وأنت بخير،
وعام جديد يحمل ما هو أفضل على مستوى الحياة والعمل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:15

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشرايدة

18:10

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي  فعاليات عشائرية

16:45

أورنج الأردن راعي الاتصالات الحصري للمؤتمر الإقليمي الثامن لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم لتعزيز مهارات الطلاب المهنية

16:38

الحركة السياحية في البترا تقترب من أرقامها القياسية

16:34

رئيس جامعة البترا يدعو إلى برامج تعليمية مرنة وتحديد ميول الطلبة مبكرًا

16:17

الملك يؤكد خلال استقباله عباس رفض أية قرارات تنتهك حقوق الفلسطينيين

16:15

رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في الاهتمام بالسردية الأردنية

16:11

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

16:09

عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)

15:49

الجزيرة على حافة شلل جوي .. أزمة وقود تخنق كوبا

15:35

ظاهرة نادرة بين المربعانية والخمسينية تؤثر على الأردن وتنبيهات لمرضى الجهاز التنفسي

15:17

ماسك يستغرب شراء إبستين كمية ضخمة من حمض الكبريتيك

وفيات
عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالىنعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام